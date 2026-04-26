Il solito Freuler carica il Bologna: «Daremo tutto»

Italiano sorprende – con il modulo –, Freuler è sempre lo stesso. Non solo in campo, in cui è sempre uno degli ultimi a mollare, ma è un’esempio anche fuori. Ieri, 25 aprile, dopo la sconfitta interna contro la Roma, lo svizzero ha fatto sapere via social come l’impegno da parte sua e dei suoi compagni non mancherà in queste ultime uscite stagionali: «Una settimana difficile ma daremo tutto in campo nelle ultime quattro partite per regalarvi più gioie possibili».

Freuler imprescindibile

È uno dei pochi elementi che Italiano ha avuto sotto la sua guida dal suo arrivo sotto le Due Torri. La sua capacità di garantire equilibrio tra le due fasi e l’esperienza che gli permette di gestire i momenti più complicati nell’arco dei 90′ sono elementi imprescindibili nello scacchiere dell’allenatore rossoblù. Contro la squadra di Gasperini ha toccato le 119 presenze complessive con la maglia del Bologna. Nella formazione titolare di ieri soltanto Ferguson (131), Lucumí (149) e Orsolini (306) ne contano di più. Alla fine il contributo dello svizzero non è bastato a evitare l’ultima sconfitta, ma di certo non ha inciso sul suo morale verso il finale di stagione.

Futuro ancora in rossoblù?

13 partite saltate per infortunio a fine 2025. 34 anni compiuti da poco e un contratto valido fino al 30 giugno di quest’anno. I piani di rivoluzione della società potrebbero comprendere anche la ricerca di un nuovo mediano. Con Italiano non certo di restare sulla panchina del Bologna anche nella prossima stagione, anche la colonna vertebrale della squadra potrebbe essere rivista. Non è un segreto l’ammirazione di Gasperini verso Freuler, che dunque sarà un osservato speciale nella prossima sessione di calciomercato. Al momento, però, il classe 1992 pensa solo a finire la stagione nel migliore dei modi.

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