Freuler e Casale verso il rientro

Il mondo è fatto a scale: c’è chi scende e c’è chi sale. Così, mentre il compianto dieci, lo sfortunato Bernardeschi, scopre una prognosi amara, in un altro continente riprendono gli allenamenti Casale e Freuler. Lo svizzero, peraltro, è legato da un filo rosso non banale al toscano ex Toronto. Per entrambi, infatti, c’è stato un problema legato alla clavicola al termine di un contrasto sfortunato. E, soprattutto, entrambi sono dei perni fondamentali ai quali la squadra si è affidata in breve tempo.

La porta di casa: da Skorupski a Ravaglia

A due giorni dalla finale di Supercoppa, Skorupski ha proseguito gli allenamenti differenziati. Da un certo punto di vista, è giusto così. Ravaglia si è meritato il posto in finale con una prestazione importante, mentre Lukasz potrà sfruttare il tempo necessario per non prendere decisioni affrettate e potenzialmente nocive. Alla fine, con gli infortuni, i rossoblu non sono fortunatissimi. Ma il lato positivo lo si può vedere, e non bisogna neppure sforzarsi troppo.

Fonte: il Resto del Carlino, Marcello Giordano

