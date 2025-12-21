Si giocherà domani sera alle 20 italiane (22 di Riad) la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna. La vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia si sfideranno per portare a casa il primo trofeo stagionale che comprende anche un montepremi di livello che potrebbe rivelarsi importante nell’imminente calciomercato.

L’incontro tra i presidenti e il montepremi della Supercoppa

Nella giornata di ieri Joey Saputo e Aurelio De Laurentiis sono stati ospiti di Bin Mogren, Ceo del fondo d’investimento saudita Pif. Questa manifestazione oltre al prestigio di portare a casa un trofeo vale anche non pochi denari. Il montepremi pronto per la vincitrice della Finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna si assicurerà 9,5 milioni di euro, più un bonus da 1,5 per giocare un’amichevole contro la vincente dell’omologa competizione Saudita. Questo match si potrà giocare anche in Italia e non necessariamente a stretto giro, visto anche il calendario fitto sia dei partenopei che dei felsinei.

La gara di domani

Prima di tutto però c’è una finale da giocare, la seconda nel giro di pochi mesi per un Bologna che si sta abituando bene. Per Vincenzo Italiano questa non è una novità. Il tecnico ex Fiorentina aveva già condotto i Viola a diverse finali ma in Supercoppa si era fermato, proprio contro il Napoli, in semifinale.

Domani sarà Italiano contro Conte, il primo round giocato in campionato è andato al tecnico rossoblù che si è imposto per 2-0, ma una finale secca è un altro mondo. Gli azzurri partono sulla carta favoriti ma il mister felsineo, già prima del match contro i nerazzurri è stato chiaro: «Non siamo qui per caso», mentre dopo la vittoria della semifinale ha detto: «Il Napoli è i forma, ma è una finale secca e ce la possiamo giocare per portare a casa la coppa, noi la vogliamo vincere».

Intanto stamattina il mister guiderà i suoi ragazzi dalle 11:30 in un allenamento che per i primi 15 minuti sarà aperto alla stampa, alla quale verrà concesso verosimilmente un po’ di riscaldamento. La preparazione tattica al match di domani inizierà invece quando le porte dello stadio si chiuderanno. Poi ci sarà la conferenza stampa di presentazione del match. Stesso programma per Conte e il suo Napoli.

