Freuler: penultimo valzer in maglia rossoblù

Il destino è insospettabilmente beffardo. Remo Freuler si accinge a giocare le sue ultime due partite con la maglia rossa e blu del Bologna; nella prossima (contro l’Atalanta) sfiderà quella che è stata casa sua per sei anni. L’addio alla ‘Dea’ lo ha condotto in Inghilterra, al Nottingham Forest, prima di riapprodare in Italia, scegliendo il Bologna. In questi tre anni sotto le Due Torri il calciatore svizzero, che ha compiuto 34 anni il mese scorso, ha fatto fare un deciso e decisivo salto di qualità al centrocampo rossoblù.

Freuler: il contratto, il Mondiale

Nonostante la proposta di rinnovo e prolungamento da parte dello stato maggiore felsineo nei confronti di Freuler, il centrocampista svizzero si è dimostrato irremovibile nel suo ‘rifiuto mascherato’. Mancando un mese e mezzo dal termine del contratto, va da sé pensare che le strade siano destinate a separarsi. In questo senso Freuler potrebbe disputare il Mondiale 2026 da svincolato o, quantomeno, da ex giocatore del Bologna.

Tuttavia, c’è un ultimo obiettivo a cui aggrapparsi: i rossoblù possono ancora sperare nel settimo posto che, complice il successo dell’Inter in Coppa Italia, è sinonimo di Europa. Parliamo di un qualcosa che è ai limiti della concatenazione, però la possibilità esiste. E in questo senso, il Freuler rivisto a Napoli potrebbe dare una grossa mano alle speranze della piazza. È superfluo dire che il Bologna dovrebbe vincere le ultime due partite per far sì che questo accada.

Il centrocampista svizzero non ha mai fatto mancare il suo apporto nei momenti delicati. Il brutto infortunio alla clavicola che lo ha tenuto lontano dai campi a novembre e dicembre ne ha condizionato, in parte, la stagione. A tratti è girato a vuoto anche lui, nonostante sia uno di quelli abituato a non perdere mai il senso della posizione. Freuler saluterà, ma nessuno potrà cancellare l’avventura con la maglia del Bologna: se ne andrà orgoglioso di aver centrato l’Europa, con la consapevolezza di aver riportato un trofeo storico in città.

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