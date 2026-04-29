Calciomercato Bologna, Freuler ai saluti: ultime quattro in rossoblù

Le strade sono destinate a separarsi. Quelle di Remo Freuler e del Bologna. Come riportato da Repubblica, il centrocampista è in scadenza di contratto e le quattro gare finali di Campionato si profilano come le ultime dello svizzero con i colori rossoblù. Già da tempo infatti voci di calciomercato lo circondano accostandolo ad alcune big italiane. In attesa di capire dove condurrà la sua strada, Freuler è concentrato su questo finale di stagione: «Daremo tutto nelle ultime quattro» ha assicurato con un post dopo la sconfitta con la Roma della scorsa giornata.

Remo Freuler: arrivato nel 2023 a Bologna, diventato insostituibile

Arrivato in prestito dal Nottingham nell’ultimo giorno di calciomercato dell’estate 2023, Remo Freuler in questi tre anni si è preso il Bologna. Riscattato a fine stagione 2023/24 è diventato presto insostituibile prima per Motta poi per Italiano con i suoi massicci turnover. Nella top cinque dei giocatori più impiegati del Bologna già nella sua prima annata in rossoblù. Lo scorso anno invece, primo per minuti giocati (4125) con 49 gare disputate (48 da titolare) su 51 totali del Bologna tra tutte le competizioni.

In questa stagione a frenarlo è stato l’infortunio alla clavicola che lo ha tenuto fermo da inizio novembre a metà dicembre. Freuler è stato costretto a saltare 6 partite di campionato, l’ottavo di finale di Coppa Italia e la trasferta araba per la Supercoppa italiana. Il periodo della sua assenza è coinciso con quello della crisi nera del Bologna. Nonostante lo stop per infortunio e un po’ di turnover, Freuler con 36 gare giocate finora nel 2025/26 è il quarto giocatore più impiegato da Italiano.

Nessun accordo per il rinnovo tra giocatore e società

Il contratto di Remo Freuler con i Rossoblù scadrà il 30 giugno e sembra proprio che con l’apertura del calciomercato estivo lo svizzero si separerà dal Bologna. Già mesi fa infatti la società aveva posto sul piatto una proposta ma non si era giunti a un accordo con il giocatore. In più i vertici rossoblù non sono disposti a un eventuale aumento dell’ingaggio. Il futuro di Freuler quindi si prospetta lontano dalle due torri, forse nella capitale con Gasperini che lo conosce bene dai tempi dell’Atalanta.

Questo finale di stagione verosimilmente sarà quindi l’epilogo dell’avventura rossoblù di Freuler. Il Bologna dovrà affrontare il Cagliari domenica, poi il rush finale con Napoli, Atalanta e Inter. In vista di questi impegni il centrocampista svizzero ha chiamato i compagni alla carica: dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Roma, serve non abbandonarsi a un’inerzia negativa, ma rialzare la testa per concludere al meglio il campionato.

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