Il Frosinone brilla: 2-0 al Como, annullata anche una rete a Raimondo

Dopo aver visto il Bologna pareggiare 1-1 contro il Torino nella quinta giornata di Serie A, il popolo rossoblù ha indirizzato la propria attenzione anche a un altro interessantissimo match: quello tra il Frosinone di Antonio Raimondo, centravanti classe 2004 ex Bologna Primavera da due anni in prestito ai ciociari, e il Como di Cesc Fabregas, vero e proprio astro nascente del calcio italiano.

Calò e il solito K’vernadze spediscono il Frosinone di Antonio Raimondo in sesta posizione

Il neopromosso Frosinone, salito dalla Serie B all’inizio dell’anno, è una delle squadre più in forma del torneo e sta continuando a stupire tutti. Allo Stadio Benito Stirpe, davanti al proprio pubblico, i giallazzurri hanno sconfitto Nico Paz e compagni per 2 a 0 grazie alle reti di Giacomo Calò e Giorgi K’vernadze (giovane attaccante georgiano a quota 3 gol e un assist nelle prime cinque partite). Fondamentale anche il lavoro del portiere classe 2004 Lorenzo Palmisani, autore di una prestazione perfetta che ha portato al clean sheet.

Polemiche sul gol del 3-0 annullato all’attaccante di proprietà del Bologna

Un’altra vittoria, insomma, per i ragazzi di Massimiliano Alvini, altri tre punti che proiettano il Frosinone al sesto posto della classifica con 10 tasselli (frutto di tre successi, un pareggio e un solo ko). I ciociari stanno vivendo il miglior inizio di campionato della loro storia anche grazie alla presenza di giocatori chiave come Palmisani, lo stesso K’vernadze e Antonio Raimondo.

L’attaccante romagnolo di proprietà del Bologna, in prestito alla squadra giallazzurra dall’anno scorso e tra i protagonisti della promozione in Serie A, è attualmente il secondo miglior marcatore del campionato. Con 4 reti in cinque partite, il centravanti nato nel 2004 a Ravenna e formatosi nella Primavera rossoblù è dietro solamente a Donyell Malen. Tra l’altro il suo bilancio avrebbe potuto essere anche migliore: ieri, però, il signor Daniele Chiffi gli ha negato la gioia del gol.

Nel finale di Frosinone-Como, infatti, Raimondo spedisce il pallone alle spalle di Butez al termine di un contropiede perfetto. Sarebbe stato il gol del 3-0 finale, ma l’arbitro padovano decide di annullare la rete a causa di un fallo commesso dallo stesso Raimondo su Ramón. Riguardando le immagini appare abbastanza chiaro come il contatto sia leggerissimo e come il difensore lariano inciampi praticamente da solo. Tuttavia, la decisione di Chiffi rimane, negando a Raimondo la possibilità di salire a quota 5 reti.

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