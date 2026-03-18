Bologna FCEuropa League
Gasperini pre Roma-Bologna: «Noi favoriti? No, l’ambizione è la stessa da entrambe le parti»
Le parole dell’allenatore giallorosso e di Wesley alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League.
Domani alle 21 il Bologna sfiderà la Roma all’Olimpico per il ritorno degli ottavi di Europa League. Dopo il pareggio della gara di andata, i rossoblù proveranno a strappare il pass per i quarti, ma i giallorossi non faranno sconti.
Vincenzo Italiano affronterà nuovamente Gianpiero Gasperini che, proprio oggi, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Bologna insieme a Wesley.
Il Bologna contro il Sassuolo ha potuto attuare un turnover più ampio: la spaventa? Quali saranno gli assenti?
«In questo momento fuori abbiamo solo Soulé e Dybala, non abbiamo grandi assenti. L’aspetto del turnover non mi spaventa perché siamo temprati. A Como abbiamo fatto una bella fatica, abbiamo dovuto anche giocare una mezzoretta in dieci: questo ci permette di essere belli temprati al ritmo del Bologna. Non è detto che essere riposati sia sempre meglio. Lo scopriremo domani».
Roma-Bologna: quale può essere la chiave della partita?
«Non lo so, sono gare in cui il singolo episodio è ancora più determinante. Questa è la gara di ritorno, quindi è importante l’attenzione: come una finale, è una gara secca. Incidono poi il cinismo e la solidità. Penso che Roma e Bologna siano due squadre che possono portare lustro e orgoglio in questa situazione al nostro calcio perché sono due squadre che in Europa si sono sempre comportate fatto bene».
Che Bologna si aspetta? La sensazione è che la Roma sia favorita… sente maggior responsabilità di passare il turno?
«No, l’ambizione è uguale per entrambe le squadre. Il Bologna è una squadra che in campionato è rimasta un po’ indietro, ma che ultimamente si è ripresa bene. Lo scorso anno era in Champions… Non c’è tutta questa differenza tra Roma e Bologna, son due squadre molto vicine nei valori. Entrambe sanno l’importanza della partita».
A Wesley: com’è stato il duello con Bernardeschi dell’andata? Pensi che sia uno dei migliori contro cui hai giocato?
«Bernardeschi è molto forte, con delle caratteristiche di grande valore. Il duello è stato molto bello, anche se non ce ne sono stati tanti per la pressione che facciamo noi, in realtà è il centrale che esce su di lui. Di giocatori forti ne abbiamo incontrati, ma sicuramente è molto pericoloso e dobbiamo essere pronti a sfidarlo».
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