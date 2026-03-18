Gasperini pre Roma-Bologna: «Noi favoriti? No, l’ambizione è la stessa da entrambe le parti»

Domani alle 21 il Bologna sfiderà la Roma all’Olimpico per il ritorno degli ottavi di Europa League. Dopo il pareggio della gara di andata, i rossoblù proveranno a strappare il pass per i quarti, ma i giallorossi non faranno sconti.

Vincenzo Italiano affronterà nuovamente Gianpiero Gasperini che, proprio oggi, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Bologna insieme a Wesley.

Il Bologna contro il Sassuolo ha potuto attuare un turnover più ampio: la spaventa? Quali saranno gli assenti?

«In questo momento fuori abbiamo solo Soulé e Dybala, non abbiamo grandi assenti. L’aspetto del turnover non mi spaventa perché siamo temprati. A Como abbiamo fatto una bella fatica, abbiamo dovuto anche giocare una mezzoretta in dieci: questo ci permette di essere belli temprati al ritmo del Bologna. Non è detto che essere riposati sia sempre meglio. Lo scopriremo domani».

Roma-Bologna: quale può essere la chiave della partita?

«Non lo so, sono gare in cui il singolo episodio è ancora più determinante. Questa è la gara di ritorno, quindi è importante l’attenzione: come una finale, è una gara secca. Incidono poi il cinismo e la solidità. Penso che Roma e Bologna siano due squadre che possono portare lustro e orgoglio in questa situazione al nostro calcio perché sono due squadre che in Europa si sono sempre comportate fatto bene».

Che Bologna si aspetta? La sensazione è che la Roma sia favorita… sente maggior responsabilità di passare il turno?

«No, l’ambizione è uguale per entrambe le squadre. Il Bologna è una squadra che in campionato è rimasta un po’ indietro, ma che ultimamente si è ripresa bene. Lo scorso anno era in Champions… Non c’è tutta questa differenza tra Roma e Bologna, son due squadre molto vicine nei valori. Entrambe sanno l’importanza della partita».

A Wesley: com’è stato il duello con Bernardeschi dell’andata? Pensi che sia uno dei migliori contro cui hai giocato?

«Bernardeschi è molto forte, con delle caratteristiche di grande valore. Il duello è stato molto bello, anche se non ce ne sono stati tanti per la pressione che facciamo noi, in realtà è il centrale che esce su di lui. Di giocatori forti ne abbiamo incontrati, ma sicuramente è molto pericoloso e dobbiamo essere pronti a sfidarlo».

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