Nazionali Rossoblù: sconfitta per la Scozia di capitan Ferguson

Delusione per Lewis Ferguson, ko con la sua Scozia: il centrocampista e capitano del Bologna, che dopo l’infortunio al ginocchio di aprile 2024 è tornato a vestire la maglia della propria rappresentativa, ha commentato la sconfitta subita in questa pausa Nazionale contro il Giappone.

Lewis Ferguson è uno dei giocatori del Bologna impegnati in questa sosta Nazionali: la sua Scozia, già qualificata ai Mondiali, va ko in amichevole contro il Giappone

Il rossoblù Lewis Ferguson, il partenopeo Scott McTominay e gli uomini di Steve Clarke hanno affrontato il Giappone in un’amichevole andata in scena sabato a Glasgow. I nipponici hanno ottenuto la vittoria per 1 a 0 grazie alla rete di Jun’ya Itō arrivata nei minuti finali, confermandosi una squadra da tenere d’occhio.

Anche Fergie ha evidenziato le grandi qualità degli avversari. «Siamo stati troppo prudenti, anche se affrontavamo una squadra di altissimo livello. Resta la delusione per la sconfitta e la necessità di analizzare e correggere gli errori» è stato il suo commento (riportato da Massimo Vitali nell’edizione odierna del quotidiano Il Resto del Carlino).

Stanotte, però, la Scozia sarà impegnata in un altro match amichevole: a Liverpool, nello stadio di proprietà dell’Everton, il ct Clarke e i suoi ragazzi affronteranno la Costa d’Avorio. Anche se si tratta di un’occasione importante per testare le proprie capacità, il match non ha obiettivi di classifica. La Nazionale scozzese, infatti, si è già qualificata ai Mondiali di quest’estate in Messico, Stati Uniti e Canada, centrando una partecipazione mondiale che mancava da 28 anni.

«Da qui a giugno c’è molto da fare perché il Mondiale è giusto che se lo godano i nostri tifosi, noi andremo là per fare il nostro lavoro» conclude Lewis Ferguson. L’obiettivo è quello di superare la fase a giorni. Un’impresa che la Scozia non ha mai compiuto prima.

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