Bologna, chi ha giocato di più in queste prime giornate? La classifica dei rossoblù più utilizzati

Il cambio in panchina può modificare le gerarchie interne del Bologna, ma alcune certezze, tra i giocatori rossoblù, è bene che rimangano. Con Raffaele Palladino ora alla guida della squadra dopo l’addio di Domenico Tedesco, sarà interessante capire se le scelte del nuovo allenatore cambieranno anche il minutaggio dei singoli.

I giocatori del Bologna più utilizzati in queste prime giornate

Per il momento, però, i numeri parlano chiaro. Come riportato da Tuttomercatoweb, Lewis Ferguson e Torbjorn Heggem sono i due giocatori più utilizzati dal Bologna: entrambi hanno disputato tutti i 450 minuti disponibili. Una presenza costante che (ri)conferma il peso avuto dai due giocatori nell’avvio di stagione rossoblù.

Bernardeschi protagonista, Piccoli si mette in evidenza

Alle loro spalle c’è Federico Bernardeschi, diventato una delle pedine maggiormente coinvolte e incisive. Il numero 10 rossoblù ha raccolto 364 minuti, venendo impiegato in più zone del campo e riuscendo a inserirsi alla perfezione nei meccanismi della squadra.

Tra i nuovi acquisti, il dato più significativo riguarda Roberto Piccoli. L’attaccante ha totalizzato 358 minuti, appena due in meno rispetto a Skorupski (quarto in classifica) e precede nettamente Artem Dovbyk, fermo a 84 minuti. Una differenza che potrà essere uno degli elementi da osservare con attenzione nella gestione di Palladino.

Orsolini fuori dalla top 10

Completano le prime dieci posizioni Nicolò Cambiaghi (356 minuti), Juan Miranda (315), Emil Holm (279), Arthur Theate (270) e Jens Odgaard (259).

Colpisce invece l’assenza di Riccardo Orsolini dalla top 10. L’esterno ha iniziato da titolare soltanto nella gara d’esordio e ha dovuto fare i conti anche con un problema fisico che lo ha costretto a saltare due partite. Con il nuovo corso tecnico, le sue condizioni e il suo ruolo saranno gli aspetti da attenzionare.

Il cambio di allenatore apre una nuova fase: i primi dati, però, raccontano già quali siano state le colonne portanti del Bologna in queste prime giornate.

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