Nazionali Rossoblù – Heggem e Ferguson titolari, Cambiaghi ok con l’Italia di Mancini

Dodici giocatori del Bologna hanno ricevuto la chiamata della propria rappresentativa durante la prima pausa Nazionali della stagione sportiva 2026-2027, della durata di ben tre settimane. Ecco un recap delle prestazioni regalate negli scorsi giorni da Nicolò Cambiaghi, Lewis Ferguson e tutti gli altri Nazionali Rossoblù.

Nazionali Rossoblù, tutti i risultati dei giocatori del Bologna impegnati con le proprie rappresentative

L’Italia di Cambiaghi batte la Turchia, ancora nessuno spazio per Theate

Due presenze su due partite (una da titolare, una da subentrato), due prestazioni nel complesso buone: è questo il bilancio di Nicolò Cambiaghi con la neo Italia di Roberto Mancini, impegnata nelle prime due uscite di Nations League. Gli Azzurri sono reduci dall’ottima vittoria per 4 a 1 ottenuta ieri sera contro la Turchia, a sua volta preceduta dal pesante ko subito con il Belgio. Il giovanissimo secondo portiere del Bologna Massimo Pessina, al contrario, è rimasto a casa in entrambi i casi (pur potendo vantare la sua prima chiamata con la Nazionale maggiore italiana).

Neanche Arthur Theate è sceso in campo con i Diavoli Rossi (al secondo posto nel Girone A con una vittoria e una sconfitta). Il centrale difensivo rossoblù è rimasto a guardare dalla panchina in Italia-Belgio 0-2 e non è stato nemmeno convocato contro la Francia (sfida terminata 0-1). Vittoria storica, invece, per il Niger di Rahim Alhassane, vincente per 2-1 sul Lesotho nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Il classe 2002 ha ottenuto la maglia da titolare.

Heggem titolare fisso con la Norvegia, stasera Ferguson incontra le “Guardie svizzere”

Un successo e un ko anche per la Norvegia di Torbjørn Heggem che, dopo aver vinto 3-2 contro la Danimarca, è stata superata 2-1 dal Portogallo. Il difensore del Bologna si è riconfermato come uno dei pilastri della retroguardia norvegese, collezionando 180′ in due match (entrambi giocati da titolare). Zero minuti, finora, per Martin Vitik: il difensore ceco è rimasto in panchina durante la sfida tra la sua Repubblica Ceca e la Croazia, persa 1-2.

Nel frattempo, Lewis Ferguson ha raccolto 90′ con la sua Scozia: il capitano del Bologna è sceso in campo dal primo minuto nel pareggio a reti inviolate ottenuto contro la Slovenia. Questa sera, poi, Fergie e compagni dovranno vedersela con un avversario molto ostico, ovvero la Svizzera. La squadra elvetica, tra l’altro, ha in rosa svariati ex rossoblù: Dan Ndoye, Michel Aebischer e Remo Freuler (autore del primo gol nel 3-0 rifilato alla Macedonia del Nord).

Il giovanissimo centrocampista italo-venezuelano Marco Libra, promosso in Prima squadra dalla Primavera durante l’estate, ha all’attivo 70′ giocati da titolare con il Venezuela, reduce dal 2-1 incassato contro il Giappone in amichevole. Molto più sfortunato Emil Holm, che a causa di un infortunio subito con la Svezia dovrà rimanere ai box per diversi mesi.

Gli Under 21

Andiamo infine a vedere come se la stanno cavando i più giovani del gruppo. La Finlandia U21 di Ukko Happonen, impegnata nelle qualificazioni gli Europei di categoria, ha centrato il colpo battendo la Spagna 2-1. Il portiere del Bologna, però, non è sceso in campo. Grande soddisfazione, al contrario, per Eivind Helland, vittorioso con la sua Norvegia U21: il difensore rossoblù classe 2005 ha giocato titolare con la fascia di capitano al braccio, contribuendo alla vittoria finale per 3 a 2 ottenuta contro i Paesi Bassi. Infine, Samuel Mbangula è sceso in campo dal primo minuto con il Belgio U21, vincente per 1 a 0 sulla Bielorussia.

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