I giocatori che hanno subito più falli in Serie A: un rossoblù sul podio

Nella Serie A 2025/26, ci sono numeri e dati che raccontano molto più delle semplici prestazioni: tra questi, i falli subiti rappresentano un indicatore chiave per individuare i giocatori più temuti e difficili da contenere. Chi salta l’uomo e si distingue per dribbling e velocità, spesso costringe gli avversari a ricorrere al fallo pur di fermarli.

Analizzando questi dati (presi da Kickest.it ) abbiamo quindi stilato una top 10 dei giocatori che hanno subito più falli in campionato dove, tra i primi tre posti, spicca anche un giocatore del Bologna.

Primo posto per Palestra, terzo per Cambiaghi

Entrando nel dettaglio della top 10 dei giocatori che hanno subito più falli, al primo posto troviamo Marco Palestra del Cagliari con ben 89 falli subiti. Un dato che evidenzia la centralità nel gioco offensivo del classe 2005, qualità che gli è valsa anche la chiamata in nazionale, con tanto di esordio giovedì scorso contro l’Irlanda del Nord.

Alle sue spalle si piazza invece un “veterano” della Serie A, ovvero Mattia Zaccagni con 77 falli; la medaglia di bronzo va invece ad un giocatore del Bologna ovvero Nicolò Cambiaghi. Il “motorino” – soprannome datogli dal popolo rossoblù proprio per la sua velocità – è stato fermato irregolarmente 60 volte nel corso di questa stagione. L’esterno sa essere determinante e gli avversari lo sanno bene: basti pensare alla rete decisiva del 4-3 contro la Roma in Europa League.

Falli subiti: il resto della top 10

Appena fuori dal podio della top 10 di Serie A troviamo Federico Bonazzoli della Cremonese con 56 falli subiti, seguito a pari merito da Matteo Cancellieri (Lazio) e Pellegrino del Parma, anch’essi a quota 56. In settima posizione si trova l’ex rossoblù Alexis Saelemaekers con 55 falli subiti, lo stesso numero registrato da Fabiano Parisi della Fiorentina, che occupa l’ottavo posto. Chiudono la classifica Vitinha del Genoa con 54 falli subiti e Scott McTominay del Napoli con 53.

La situazione in casa Bologna

Per quanto riguarda il Bologna, tralasciando Cambiaghi protagonista assoluto con 60 falli subiti, gli altri felsinei sono invece più staccati nella classifica. Castro si ferma infatti a 41 falli subiti (28° posto), seguito da Rowe con 35 (47°) e da Orsolini con 32 (55°).

Più indietro troviamo Odgaard con 27 falli subiti (71° posizione), mentre Miranda e João Mario si attestano a quota 20 falli (rispettivamente 125° e 128° posto). Chiudono infine Lewis Ferguson e Remo Freuler, rispettivamente con 19 e 18 falli subiti (136° e 140° posto).

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