Non solo big: il Bologna si gode i suoi giovani in Nazionale, ecco i convocati

Tira aria di Nazionale anche nel Settore Giovanile del Bologna. Sono sei i giocatori rossoblù che trascorreranno la sosta lontano da Casteldebole per aggregarsi alle rispettive sezioni nazionali. Su tutti, spicca il nome di Luca Lo Monaco, già autore di 5 reti nelle prime 5 partite di campionato con la Primavera rossoblù.

Massimiliano Favo, commissario tecnico dell’Italia U19, ha scelto il trequartista classe 2008 per partecipare al Torneo Internazionale Croazia. Il torneo amichevole rappresenterà il primo banco di prova, un’importante occasione per iniziare a costruire il gruppo e confrontarsi con alcune delle principali realtà europee della categoria.

Bologna Primavera, spiccano Lo Monaco e Ali Jaber

Il giovane azzurrino sarà impegnato a partire da venerdì 25 settembre nella sfida contro la Francia. Seguiranno altri due impegni lunedì 28 per la sfida tra Italia e Turchia, per poi concludere con la partita contro la Croazia, in programma giovedì 1 ottobre. Tutte e tre le gare si giocheranno alle ore 15:30. Arriva la convocazione anche per il classe 2008 Ali Jaber, che rappresenterà la sua Turchia al UNAF U20 per le quattro sfide contro Algeria, Marocco, Egitto e Libia.

I rossoblù convocati in Nazionale

Convocati dalle rispettive Nazionali per alcune partite amichevoli anche Cillian Tollett e Adomas Buikus. Il primo vestirà la maglia dell’Irlanda U19 per le sfide contro Inghilterra, Isole Far Oer, Qatar e Azerbaigian. Il secondo, invece, rappresenterà la Lituania U19 contro l’Albania in una doppia sfida.

Il terzino sinistro Minel Kujrakovic parteciperà alla Slovenia Nations Cup 2026 con l’U19 e incontrerà Emirati Arabi Uniti, Isole Far Oer e Qatar. Infine la convocazione di Zakhar Onyshchuk, chiamato dall’Ucraina U18 per il Torneo Internazionale Lafarge Foot Avenir. Il difensore rossoblù classe 2009 dovrà vedersela con Giappone, Francia e Ucraina.

Sosta Nazionali: tutti i giocatori del Bologna convocati

I sei giovanissimi rossoblù si aggiungo alla lista dei dodici della prima squadra:

Rahim Alhassane – Niger

– Niger Nicolò Cambiaghi – Italia

– Italia Lewis Ferguson – Scozia

– Scozia Ukko Happonen – Finlandia U21

– Finlandia U21 Torbjorn Heggem – Norvegia

– Norvegia Eivind Helland – Norvegia U21

– Norvegia U21 Emil Holm – Svezia

– Svezia Marco Libra – Venezuela

– Venezuela Samuel Mbangula – Belgio U21

– Belgio U21 Massimo Pessina – Italia

– Italia Arthur Theate – Belgio

– Belgio Martin Vitik – Repubblica Ceca

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