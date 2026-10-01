La girandola delle fasce: quindici terzini in tredici anni di Saputo

La storia recente del club felsineo è indissolubilmente legata a una costante rivoluzione nel ruolo del terzino destro. Dalla gestione post-retrocessione fino agli anni d’oro della qualificazione europea, la corsia di destra ha visto alternarsi un numero impressionante di interpreti, trasformandosi in un vero e proprio laboratorio di mercato.

Meteore e colpi da maestro sui terzini

Il valzer dei terzini destri ha avuto inizio nell’estate del 2014 con l’arrivo di Luca Ceccarelli, primo tassello di un’era che ha visto susseguirsi ben quindici giocatori diversi nel corso di tredici stagioni. Come evidenziato nell’articolo odierno dal giornalista Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, la lista comprende una girandola di profili eterogenei: dalle meteore sfortunate ai grandi colpi a sorpresa.

Tra i passaggi più brillanti spicca senza dubbio l’intuizione del nazionale giapponese Takehiro Tomiyasu, capace di imporsi ad altissimi livelli prima della ricca cessione all’Arsenal. Non sono mancati tuttavia i rimpianti, come il contratto oneroso e duraturo di Ibrahima Mbaye o i prestiti di lusso mai riscattati come quelli di Davide Calabria e Joao Mario, ora in forza rispettivamente al Panathinaikos e alla Fiorentina in prestito dalla Juventus.

Da Thiago Motta ai giorni nostri

Con l’arrivo di Stefan Posch, finito in Germania al Mainz dopo l’esperienza italiana tra Bologna e Como, sotto la gestione tecnica che ha condotto la squadra verso traguardi storici, la corsia destra ha trovato una stabilità e una pericolosità offensiva senza precedenti. L’austriaco si è imposto come un punto fermo, affiancato nel tempo dalla freschezza del giovane Tommaso Corazza, ora in prestito secco al Vicenza.

Le ultime stagioni hanno poi visto l’alternanza tra la spinta di Emil Holm e la fisicità prorompente di Nadir Zortea, in attesa di capire quale sarà il prossimo padrone della fascia nell’ormai consolidato progetto di Saputo. Dopo l’infortunio dello svedese sulla fascia destra, verrà valutato con un periodo di prova l’ex inter, ancora svincolato, Matteo Darmian.

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