La partita di ieri pomeriggio, quella tra Bologna ed Hellas Verona (1-2 finale), è stata arbitrata da Giuseppe Mucera, della sezione di Palermo. Niente di strano, direte: ciò che forse non tutti sanno è che si trattava solo della seconda partita di serie A del fischietto siciliano. Su Stadio, nella sezione sotto traccia per quanto riguarda le direzioni arbitrali, Edmondo Pinna gli ha concesso un 6.5 in pagella. Vediamo insieme perché.

Mucera, seconda prova in serie A sufficiente

Di certo l’episodio più notevole dell’amara sfida in terra bolognese è stato il fallo inizialmente non fischiato di Gagliardini su Dominguez, al limite dell’area, che ha portato all’immediato ribaltamento di fronte e al momentaneo 1-3 veneto, firmato da Sarr.

Proteste su proteste da parte dei rossoblù, con Mucera che, richiamato da Giua all’OFR (6.5 come voto anche per lui), ha voluto vederci chiaro sull’azione che aveva fatto letteralmente imbufalire tutto il Dall’Ara. Revisione, gol annullato e punizione rossoblù. “Qualsiasi tipo di polemica è inutile“, cita testualmente il quotidiano.

Le reti

Un errore che secondo il quotidiano si può accettare, in particolar modo per un arbitro alla sua seconda esperienza in serie A. Per il resto, Stadio ne premia la tenacia del fischiare e la voglia di arbitrare in maniera proattiva, senza aspettare il supporto del VAR. In generale Mucera tiene le redini della gara, non facendosi intimidire da uno scontro sicuramente molto falloso.

Per il resto, buone le (non) fischiate su due reti che avrebbero potuto metterlo in difficoltà. Buonissimo il gol di Rowe, il primo della sfida, che non è falloso nel recuperare la sfera dai piedi di Gagliardini. E regolare anche quello di Bowie, dietro la linea quando la palla scatta dai piedi di Orban, a sua volta regolare grazie a Lucumi.

Fonte: Edmondo Pinna – Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook