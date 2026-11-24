Dopo l’esclusione punitiva, Torbjørn Heggem è tornato ad allenarsi a Casteldebole con i compagni rossoblù, in vista della trasferta veneziana. L’esclusione decisa da Palladino è una conseguenza delle forti dichiarazioni rilasciate dal norvegese durante la sosta nazionale. Aveva infatti espresso il suo malumore per il poco minutaggio ottenuto in rossoblù sotto la gestione di Palladino, mettendo in tavola anche l’idea di una possibile partenza a gennaio.

Heggem torna agli allenamenti con i compagni rossoblù

In questo momento i rapporti tra il mister e l’ex West Bromwich sembrano essersi riapacificati. Probabilmente la mossa di Palladino, come sottolinea Dario Cervellati su Stadio, era un avviso al giocatore e allo spogliatoio.

Nonostante tutto, Palladino e Heggem hanno messo da parte i problemi e il Bologna può riprendere gli allenamenti a Casteldebole con serenità, concentrato sulla prossima partita esterna contro il Venezia. Heggem ha ricominciato ad allenarsi con i compagni rimasti in panchina la scorsa domenica al Dall’Ara. Mentre i titolari hanno seguito un allenamento defaticante.

Il Bologna si prepara alla sfida in Laguna

Lasciate da parte l’esclusione di Heggem e la difficile partita contro l’Udinese, ora il Bologna è proiettato verso la prossima partita contro il Venezia.

Per i prossimi tre giorni e mezzo i rossoblù vanno avanti ad allenarsi tutti insieme, pronti a sfidare il fanalino di coda della Serie A. Nonostante l’evidente vantaggio del BFC con diciotto punti in classifica rispetto ai sei del Venezia, è importante evitare cali di tensione in un ambiente piccolo come il Penzo, dove il Venezia punterà su aggressività e ripartenze nella partita casalinga.

Per il difensore norvegese sarà forse l’occasione di entrare nel rettangolo verde e giocarsi l’opportunità di dimostrare il suo valore. Il ragazzo sicuramente è demoralizzato: con Tedesco in panchina il numero 14 ha giocato le prime cinque giornate da titolare indiscusso, rimasto in campo per tutti i 90 minuti senza mai essere sostituito. Alla sesta giornata, con Palladino già subentrato, arriva la sua prima sostituzione al 54′, da lì in poi la sua discesa in panchina. Ora il ragazzo proverà a voltare pagina per evitare l’addio a gennaio e risalire le gerarchie.

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