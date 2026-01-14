Bologna FC
Hellas Verona-Bologna: ecco i convocati di mister Italiano
I convocati di Vincenzo Italiano: stop forzati, attese e un grande ritorno
Sono 24 i giocatori del Bologna convocati da Vincenzo Italiano per la gara che domani i rossoblù affronteranno al Bentegodi conto l’Hellas Verona. Una rosa competitiva quella a disposizione di Italiano per il recupero di domani alle 18:30 accompagnata da un piacevolissimo ritorno: quello di Lukasz Skorupski.
Il portiere polacco era tornato ad allenarsi in gruppo appena due giorni fa dopo un lungo stop durato due mesi. Una lesione muscolare ai flessori della coscia destra lo aveva fermato lo scorso 9 novembre, ma il suo nome ricompare finalmente nella lista dei convocati per la sfida contro l’Hellas.
Verona-Bologna, gli assenti
Ancora niente da fare, invece, per Federico Bernardeschi, ancora alle prese con sedute di allenamento differenziate. Fermo ai box anche Jhon Lucumi, che nell’ultima sfida contro il Como ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale, con tempi di recupero attorno alle 3/4 settimane. Stop forzato, infine, per Nicolò Cambiaghi. L’esterno azzurro sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna per via della dura squalifica arrivata a seguito di una gomitata ai danni di Van De Brempt durante Como-Bologna.
La lista dei convocati di Italiano per Verona-Bologna
Di seguito, l’elenco dei 24 convocati di Vincenzo Italiano per Hellas Verona-Bologna, in programma giovedì 15 alle 18:30 al Bentegodi.
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana
Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe
