Zanetti dopo Hellas Verona-Bologna (2-3): «Siamo stati più pericolosi noi»

Una vittoria attesa 54 giorni: il Bologna torna a vincere dopo un lungo digiuno e lo fa al Bentegodi contro l’Hellas Verona per 2-3. Un risultato che rimette giri nel motore dei rossoblù, mentre affossa la banda di Paolo Zanetti nella buia coda della classifica. Ed è proprio lui il primo a presentarsi davanti ai microfoni dei giornalisti: ecco le parole del mister dopo la sconfitta casalinga.

Le parole di Paolo Zanetti dopo Hellas Verona-Bologna

Che cosa non ha funzionato? Secondo Zanetti è molto chiaro: «Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio, poi c’è stato un black-out inspiegabile». Uno di quelli «inaccettabili» secondo il mister «per una squadra che si deve salvare». Trovare un perché è veramente difficile, anche per Zanetti che, nonostante il risultato, si ritiene orgoglioso della reazione della sua squadra.

Una gara molto combattuta, che il Bologna ha difeso dagli assalti dell’Hellas. Per questo, Zanetti si ritiene soddisfatto, anzi: il livello di pericolosità della sua formazione, a suo dire, avrebbe superato quello dei ragazzi di Italiano. «Anche oggi, le nostre occasioni le abbiamo avute, anche più di loro se vai a vedere i dati, è evidente. Siamo stati più pericolosi di loro, abbiamo avuto la palla per pareggiarla ma non l’abbiamo fatto». Per ragion del vero, dati alla mano il mister non sbaglia di molto. 5 contro 5 tiri in porta, ma la formazione di casa ha tentato 15 tiri totali contro i 14 dei rossoblù. Anche in termini di parate Ravaglia si è dovuto dare da fare, bloccando 3 tiri contro i 2 bloccati invece da Montipò. E il dato sugli expected goal? 1.20 contro 0.79 dei rossoblù. L’Hellas è davvero stato così tanto più pericoloso del Bologna?

Prosegue: «Non è una prestazione da buttare, ma ci sono stati una ventina di minuti in cui, soprattutto dietro, abbiamo mollato. Nel secondo tempo, per assurdo, sbilanciati: avevamo tre punte e un ragazzino dietro che è entrato con un animo diverso e con la mente sgombra» prosegue riferendosi a Tobias Slotsager. Non solo black-out. Secondo Zanetti, infatti, è anche una questione di «essere uomini»: «qualcuno sta trovando degli alibi» dice «e io voglio piangere con gente che in campo mette tutto». Vi ricorda qualcosa? Comunque, questo è l’unico modo per salvarsi.

