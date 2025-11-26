Holm recupera, ma col Salisburgo spazio a Zortea

È iniziato ieri e, si spera, continuerà nel corso di questa e soprattutto della prossima settimana il recupero degli infortunati. Dopo il rientro in gruppo di Emil Holm, infatti, nel corso dei prossimi giorni dovrebbero ricominciare ad aggregarsi alla squadra anche Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe. Tre recuperi molto attesi da Italiano che però, nel frattempo, ha deciso di affidarsi alle seconde linee. Scelta che ha premiato con l’Udinese e che verrà perseguita anche in Bologna-Salisburgo, dove il tecnico dovrebbe affidarsi a Nadir Zortea ed al “neoacquisto” Benjamin Dominguez.

Bologna-Salisburgo: nuova occasione per Zortea

Nonostante il recupero in extremis di Holm, quindi, domani mister Italiano si affiderà a Zortea per la fascia destra di difesa. Un’occasione da titolare che al bellunese non capitava da Bologna-Torino, quasi un mese fa. Dopo un inizio ricco di occasioni da titolare, infatti, il ritorno dall’infortunio e la spaventosa crescita di Holm hanno un po’ limitato i minuti dell’ex Cagliari, che nel frattempo ha dovuto anche adattarsi al gioco richiestogli da Italiano.

Minuti che non sono arrivati neanche nelle ultime giornate anche perchè con Holm in campo c’era sempre la certezza di segnare almeno un gol. Con una rete e quattro assist nelle ultime 5 partite giocate, infatti, lo svedese è stato il terzino più in forma dell’ultimo periodo di Serie A, sfornando statistiche che non erano mai accadute nell’era dei tre punti. Ora, il rientro dall’infortunio impone un tempo minimo di convalescenza per evitare ricadute. Convalescenza che dovrà sfruttare, a partire da domani, Zortea, con l’obiettivo di cercare di mettere in difficoltà mister Italiano per le prossime partite.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

