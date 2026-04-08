Seguici su

Bologna FC

I convocati di Italiano per Bologna-Aston Villa

I convocati per i quarti d’andata di Europa League: un prezioso rientro e una novità

Pubblicato

5 minuti fa

il

La formazione di Bologna-Roma (© Bologna FC 1909)
La formazione di Bologna-Roma (© Bologna FC 1909)

Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara ad ospitare l’Aston Villa al Dall’Ara per la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. L’appuntamento, fissato alle 21:00 di domani, farà da crocevia per la sfida al Villa Park della prossima settimana, resa dei conti finale che deciderà chi sarà a strappare il pass per la semifinale della competizione europea.

Vincenzo Italiano avrà a disposizione 21 giocatori rossoblù per affrontare la formazione di Unai Emery, tra cui una new entry. Ecco la lista dei convocati per Bologna-Aston Villa.

I convocati per Bologna-Aston Villa

La prima assenza degna di nota è quella di Martin Vitik: il difensore centrale ha rimediato lil terzo cartellino giallo negli ottavi di ritorno contro la Roma, motivo per cui sarà squalificato per la sfida tra Bologna e Aston Villa. In difesa, assenti anche De Silvestri e Helland perché fuori dalla lista Uefa e Charalampos Lykogiannis, out per una tendente. Ancora assente anche Skorupski.

Martin Vitik con la maglia del Bologna (©Damiano Fiorentini)

Martin Vitik (©Damiano Fiorentini)

Nessuna sorpresa a centrocampo, mentre in attacco spicca su tutti il nome di Jens Odgaard. Il danese è rientrato il gruppo solo ieri dopo aver superato una lieve elongazione del retto femorale sinistro, ma domani sarà già a disposizione di Vincenzo Italiano. Niente da fare, invece, per Benjamin Dominguez: la lesione all’ileopsoas destro lo terrà fermo per circa 3 settimane.

La novità assoluta è la presenza di Francesco Castaldo: il giovane attaccante napoletano, che gioca nella Primavera del Bologna, è stato convocato in prima squadra per la sfida contro l’Aston Villa. Con 3 gol e 2 assist stagionali, anche Castaldo si riscalderà con Ferguson e compagni: una soddisfazione non da poco per un giovane italiano classe 2007 che vivrà l’emozione dell’Europa League davanti a più di 30mila tifosi bolognesi.

Jens Odgaard in Bologna-Como

Jens Odgaard in Bologna-Como (© Damiano Fiorentini)

L’elenco dei convocati

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Mario, Miranda, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe.

(Fonte: Bologna FC)

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *