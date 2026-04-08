I convocati di Italiano per Bologna-Aston Villa

Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara ad ospitare l’Aston Villa al Dall’Ara per la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. L’appuntamento, fissato alle 21:00 di domani, farà da crocevia per la sfida al Villa Park della prossima settimana, resa dei conti finale che deciderà chi sarà a strappare il pass per la semifinale della competizione europea.

Vincenzo Italiano avrà a disposizione 21 giocatori rossoblù per affrontare la formazione di Unai Emery, tra cui una new entry. Ecco la lista dei convocati per Bologna-Aston Villa.

I convocati per Bologna-Aston Villa

La prima assenza degna di nota è quella di Martin Vitik: il difensore centrale ha rimediato lil terzo cartellino giallo negli ottavi di ritorno contro la Roma, motivo per cui sarà squalificato per la sfida tra Bologna e Aston Villa. In difesa, assenti anche De Silvestri e Helland perché fuori dalla lista Uefa e Charalampos Lykogiannis, out per una tendente. Ancora assente anche Skorupski.

Nessuna sorpresa a centrocampo, mentre in attacco spicca su tutti il nome di Jens Odgaard. Il danese è rientrato il gruppo solo ieri dopo aver superato una lieve elongazione del retto femorale sinistro, ma domani sarà già a disposizione di Vincenzo Italiano. Niente da fare, invece, per Benjamin Dominguez: la lesione all’ileopsoas destro lo terrà fermo per circa 3 settimane.

La novità assoluta è la presenza di Francesco Castaldo: il giovane attaccante napoletano, che gioca nella Primavera del Bologna, è stato convocato in prima squadra per la sfida contro l’Aston Villa. Con 3 gol e 2 assist stagionali, anche Castaldo si riscalderà con Ferguson e compagni: una soddisfazione non da poco per un giovane italiano classe 2007 che vivrà l’emozione dell’Europa League davanti a più di 30mila tifosi bolognesi.

L’elenco dei convocati

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Mario, Miranda, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe.

(Fonte: Bologna FC)

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