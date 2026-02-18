I convocati di Vincenzo Italiano per Brann-Bologna

I playoff di Europa League si avvicinano: domani alle 18:45 andrà in scena il primo atto dello scontro, non più inedito, tra Bologna e Brann. La città di Bergen farà da sfondo a una gara di vitale importanza per i ragazzi di Vincenzo Italiano, intenzionati a proseguire il loro cammino europeo e conquistare quelli che sarebbero ottavi di finale storici. Ecco chi ha scelto il mister per tentare la storia impresa.

I convocati di Brann-Bologna

La notizia è il ritorno di Torbjorn Heggem: il centrale norvegese sarà nuovamente a disposizione di mister Italiano. Fuori dall’1o febbraio per un affaticamento del quadricipite sinistro, oggi torna nuovamente in lista per giocarsi l’andata di un playoff importantissimo per il Bologna.

Fuori, invece, Charalampos Lykogiannis. Il terzino greco ha rimediato una tendinopatia acuta ai flessori destri una decina di giorni fa: il referto indica circa 3 settimane di recupero, pertanto non sarà a disposizione del mister per Brann-Bologna. Di seguito l’elenco completo dei convocati di Vincenzo Italiano per Brann-Bologna.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

