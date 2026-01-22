I convocati per Bologna-Celtic: out Castro, ben 4 i Primavera a disposizione

Torna a suonare la musichetta dell’Europa League al Dall’Ara, teatro alle 18.45 della settima giornata di League Phase di Europa League. Sono 23 i giocatori del Bologna convocati da Vincenzo Italiano per la gara che vedrà i rossoblù impegnati questa sera al contro il Celtic. Una rosa molto rimaneggiata quella a disposizione di Italiano, che tra infortuni ed assenze dalla lista UEFA dovrà fare a meno di diversi giocatori.

Tanti assenti tra i Rossoblù

Già, sono tante le assenze nel Bologna, con Italiano che dovrà fare a meno di ben 6 elementi. Tra questi spicca l’assenza di Santiago Castro, fermato nelle ultime ore da una sindrome influenzale. Oltre a lui, indisponibili anche Bernardeschi e Lucumì per infortunio, mentre Immobile è fuori dalla lista UEFA. Situazione in cui si trovano anche i nuovi arrivati Helland e Sohm, che potranno entrare nelle liste europee solamente a febbraio, quando il girone sarà concluso.

Recuperati, anche se probabilmente a mezzo servizio, Martin Vitik e Riccardo Orsolini, ma entrambi siederanno in panchina. Il primo, scongiurate lesioni alla coscia, ha stretto i denti e andrà in panchina nonostante non sia ancora al 100%. Il secondo invece, sembra aver recuperato da un problema intestinale che non lo aveva fatto allenare ieri, ma difficilmente verrà utilizzato.

Bologna-Celtic: i convocati

A causa delle tante assenze, quindi, Vincenzo Italiano ha attinto dal settore giovanile rossoblù per rimpolpare la rosa, convocando i giovani Baroncioni (2005), Lai (2006), Castaldo (2007) e Negri (2007).

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Baroncioni (70), Casale, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Ferguson, Lai (71), Moro, Pobega;

Attaccanti: Cambiaghi, Castaldo (73), Dallinga, Dominguez, Negri (74), Odgaard, Orsolini, Rowe.

