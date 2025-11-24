Il Bologna può sognare (Corriere di Bologna)

Nono risultato utile consecutivo per il Bologna, che sabato è riuscito a sconfiggere in trasferta un avversario ostico come l’Udinese nonostante le numerose assenze importanti (Skorupski, Freuler, Rowe, Cambiaghi, Holm e Immobile). Con uno 0-3 firmato Pobega e Bernardeschi, i rossoblù si sono consolidati ai primi posti della classifica.

Grazie a una difesa di ferro e un attacco prolifico, il Bologna continua a volare

24 punti in 12 giornate di campionato, equivalenti a 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte: è questo il bilancio di una squadra che sta continuando a volare e che, per qualche ora, è stata anche in cima alla graduatoria. Ora sul podio ci sono la Roma con 27 punti (reduce dal 3-1 rifilato alla Cremonese), seguita dal Milan (vincente contro l’Inter) e dal Napoli (3-1 all’Atalanta) con 25. Quarto posto per l’Inter, rimasta a 24 a causa della sconfitta nel derby.

Morale, il Bologna è a tre puti di distanza dalla vetta. È ancora presto per parlare di scudetto («Riparliamone tra 4 o 5 partite») ma la squadra ha definitivamente mostrato di poter competere allo stesso livello delle big. Se il popolo rossoblù è tornato a sognare, gran parte del merito è di Vincenzo Italiano. Il mister ha creato una macchina perfettamente oliata, in cui attacco e difesa coesistono e dialogano nel migliore dei modi.

Con i recenti gol di Tommaso Pobega (autore di una doppietta) e Federico Bernardeschi (alla sua prima rete da quando è arrivato sotto le Due Torri), i marcatori rossoblù dall’inizio della stagione sono saliti a 11. Insomma, una vera cooperativa del gol che nei primi tempi studia l’avversario, subendo gol raramente: la difesa guidata da Lucumí e Heggem, infatti, ha subito solo 8 gol nelle prime 12 giornate di campionato. Nei secondi tempi, poi, la squadra si accende di colpo, come dimostrano i match contro Parma (da 1-0 a 1-3), Napoli (da 0-0 a 2-0) e Udine (da 0-0 a 0-3). Con questi risultati, il gruppo guidato da mister Italiano ha le capacità e la voglia di arrivare lontano.

(Fonte: Corriere di Bologna, Alessandro Mossini)

