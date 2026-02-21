Il Bologna ritrova ossigeno e fiducia nel gelo norvegese. La vittoria ottenuta a Bergen contro il SK Brann non vale soltanto un vantaggio sportivo nella doppia sfida europea: pesa soprattutto sul piano mentale. Dopo settimane difficili, segnate da risultati incerti e prestazioni altalenanti, la squadra rossoblù sembra aver imboccato una nuova direzione. Il protagonista simbolo della serata è stato Santiago Castro, autore del gol decisivo che ha spezzato l’equilibrio e restituito entusiasmo a un gruppo che da tempo cercava un segnale forte.

Torino-Bergen: due vittorie che valgono più dei punti

Il successo in Norvegia segue quello ottenuto pochi giorni prima in campionato, un uno-due che mancava da fine novembre e che restituisce continuità a una stagione finora vissuta a strappi. Mettere insieme due risultati positivi consecutivi significa ritrovare serenità nello spogliatoio, alleggerire la pressione e riaccendere convinzioni che sembravano appannate.

Il gruppo allenato da Vincenzo Italiano aveva bisogno proprio di questo: risultati concreti per trasformare il lavoro settimanale in certezze. Le qualità tecniche non sono mai state messe in discussione, ma senza vittorie ogni progetto rischia di incrinarsi. Ora invece il clima è cambiato e l’ambiente respira un’aria diversa.

La svolta tattica

Uno degli elementi più evidenti della rinascita è l’aggiustamento tattico apportato dall’allenatore. Italiano ha temporaneamente accantonato alcuni dogmi del suo sistema abituale, introducendo una mediana a tre capace di offrire maggiore equilibrio. Non una rivoluzione, bensì un adattamento intelligente alle esigenze del momento.

La squadra non ha rinunciato alla propria identità offensiva, fatta di esterni rapidi e verticalizzazioni improvvise, ma ha acquisito solidità nella fase di non possesso. Questo assetto ha permesso di gestire meglio i ritmi della gara e di resistere anche quando gli avversari hanno provato ad alzare il baricentro.

Gli uomini da ritrovare in casa Bologna

Se la squadra appare in crescita, restano però alcuni nodi da sciogliere. Elementi chiave come Riccardo Orsolini e Jens Odgaard sono ancora alla ricerca della migliore condizione. Il loro pieno recupero sarà determinante per dare continuità a questa fase positiva, soprattutto considerando il calendario fitto che attende il Bologna tra campionato e coppe.

Il prossimo esame: confermarsi in casa

La rinascita sarà completa solo se la squadra riuscirà a trasferire questa ritrovata sicurezza anche al Dall’Ara, dove i risultati recenti sono stati meno brillanti. Il prossimo banco di prova sarà contro l’Udinese, occasione per dimostrare che il momento difficile è davvero alle spalle. Con la qualificazione europea ancora in bilico e il campionato che non ammette pause, la parola chiave ora è continuità. Le due vittorie consecutive hanno restituito tranquillità, ma solo nuovi risultati potranno trasformare questa sensazione in una vera svolta stagionale.

