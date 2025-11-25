Il Dall’Ara non si scalda: serata europea con il freno tirato (Il Resto del Carlino)

La città si sta preparando alla notte europea, ma l’atmosfera attorno al Dall’Ara, almeno per ora, resta sorprendentemente tiepida. Per Bologna-Salisburgo, in programma alle 21, la previsione di affluenza non va oltre le 22mila presenze. Il grosso è rappresentato dagli abbonati al pacchetto Europa League, mentre la prevendita “extra” si è fermata a poche migliaia di tagliandi, ben lontana dalle attese della vigilia.

Bologna-Salisburgo, pochi biglietti venduti e fascino limitato

A confermare il clima attenuato c’è anche il dato del settore ospiti: dalla capitale della musica arriveranno appena quattrocento sostenitori austriaci, un numero quasi simbolico se confrontato con l’invasione di entusiasmo dei 2.500 tifosi del Brann che, solo poche settimane fa, avevano portato colore e rumore in ogni angolo di Bologna. La risposta modesta del pubblico rischia di ripetersi anche in campionato: per il posticipo del 1° dicembre contro la Cremonese, programmato alle 20.45 di lunedì, le previsioni non parlano certo di un Dall’Ara gremito.

Eppure il pubblico bolognese ha dimostrato di sapersi accendere quando l’occasione merita davvero. L’esempio più evidente resta la sfida con il Napoli: oltre 33mila spettatori, una cornice da grande evento che aveva riportato allo stadio il calore dei giorni migliori. A conferma che il tifo c’è, eccome: serve solo la scintilla giusta per farlo vibrare.

