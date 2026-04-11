Il Dall’Ara strega i Villans: i media inglesi elogiano l’atmosfera bolognese

Nonostante il risultato finale lasci aperti scenari complicati per il passaggio del turno, la gara di giovedì sera contro l’Aston Villa ha regalato una certezza: il Dall’Ara è ormai diventato un palcoscenico europeo, capace di affascinare anche chi arriva dall’altra parte del continente. Un’atmosfera vibrante, trascinante, che ha lasciato il segno anche nella stampa britannica.

Il Dall’Ara incanta l’Inghilterra – “Atmosfera esaltante”: il giudizio dei media inglesi

Le cronache d’Oltremanica sono state unanimi nel sottolineare il clima vissuto a Bologna. Il Dall’Ara è stato descritto come un vero catino ribollente, come riportato da Il Resto del Carlino, capace di mettere pressione agli avversari e di accompagnare la squadra in ogni momento della gara. L’impatto visivo della coreografia e il coinvolgimento costante del pubblico hanno impressionato osservatori e tifosi inglesi, che si sono trovati immersi in un contesto carico di passione.

I tifosi inglesi tra entusiasmo e disagi – Il viaggio di ritorno diventa un’odissea

Se la serata al Dall’Ara ha conquistato i sostenitori inglesi, il rientro verso casa si è trasformato in un imprevisto tutt’altro che piacevole. Una parte consistente dei tifosi dell’Aston Villa, giunti a Bologna per sostenere la propria squadra, è rimasta bloccata a causa dello sciopero del trasporto aereo. La cancellazione di diversi voli, soprattutto verso Londra, ha costretto molti a prolungare la permanenza in città o a cercare soluzioni alternative, spesso costose e complicate.

Bologna, una dimensione europea sempre più concreta

La sconfitta interna impone ora al Bologna una missione complicata: ribaltare il risultato in Inghilterra. Servirà una prestazione straordinaria, una di quelle capaci di riscrivere il destino di una stagione. Eppure, al di là delle difficoltà, resta la consapevolezza di essere cresciuti. La squadra ha dimostrato di poter stare a questi livelli e di potersela giocare contro avversari di primo piano. Il percorso europeo, comunque vada, ha già lasciato un segno: nei conti del club, nella mentalità del gruppo e nell’entusiasmo della città. E anche negli occhi di chi, arrivato da lontano, ha scoperto un Bologna capace di emozionare.

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