Il Dato Europeo – Ingressi nel terzo offensivo

Il Bologna ha ribaltato i pronostici contro il Celta Vigo, imponendo il proprio calcio con coraggio e dominio territoriale. I 71 ingressi nel terzo offensivo certificano la crescita dei rossoblù e raccontano meglio di ogni parola l’evoluzione della squadra.

Il Dato Europeo: 71 ingressi nel terzo offensivo per il Bologna

Questo dato misura la capacità di una squadra di avanzare e stabilirsi in zone di campo dove può creare occasioni da gol. Non è ancora un tiro o un tocco in area, ma un indicatore di dominio territoriale e progressione offensiva. Il Bologna non si è accontentato delle ripartenze: ha scelto di imporre il proprio calcio, senza timori reverenziali, contro chi solo quattro giorni prima aveva piegato il Real Madrid al Bernabeu.

Con 71 ingressi nel terzo offensivo, il Bologna ha toccato il proprio massimo stagionale in Europa League. Anche nel 4-1 interno contro il Salisburgo, i rossoblù hanno registrato 63 ingressi nel terzo offensivo. Un grande passo avanti rispetto ai 42 in casa dell’Aston Villa all’esordio nella competizione. Un’evoluzione che va oltre il piano tattico.

L’atteggiamento fa la differenza

Il Bologna ha superato il Celta Vigo imponendosi non solo sul piano del gioco, ma grazie a un atteggiamento offensivo e coraggioso. Dalle big chance create (1 a 5) ai tocchi nell’area avversaria (6 contro 25), fino ai duelli (45% vinti dagli spagnoli contro il 55% dei rossoblù), gli intercetti (0 a 12) e i cross (3 tentati dai padroni di casa e 19 dagli ospiti). Una vittoria totale, che ha cementato la fiducia del gruppo in vista del rush finale di Phase League.

In attesa della sfida con Juventus e Inter (Supercoppa), il Bologna ha confermato la propria crescita, smentendo la maggior parte dei pronostici. I 71 ingressi nel terzo offensivo raccontano meglio di ogni parola la crescita della squadra.

