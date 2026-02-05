Seguici su

Il fotoracconto di Bologna-Milan 0-3

Il fotoracconto di Bologna-Milan 0-3. Riviviamo alcuni istanti della gara del “Renato Dall’Ara” con gli scatti di Damiano Fiorentini

Bologna-Milan finisce 0-3, con la formazione meneghina che domina di fatto l’incontro. Il Bologna, dopo un inizio apparentemente positivo, perde il pallino del gioco e gli ospiti segnano. A quel punto i rossoblù perdono la già scarsa brillantezza e ricadono nelle imprecisioni e sterilità dell’ultimo periodo.

Vulnerabile in difesa, il Bologna appare anche completamente privo di idee offensive. Quando, infatti, il Milan cede l’iniziativa a i padroni di casa, questi non riescono comunque mai a essere realmente pericolosi.

Apparentemente a nulla è servita l’iniezione di fiducia da parte dei tifosi che erano accorsi in massa a Casteldebole per sostenere la squadra, ma l’importante ora è trovare la fine di questa discesa e salvare il salvabile.

Probabilmente il migliore tra i giocatori di Italiano è stato Jonathan Rowe, che lentamente sta diventando una pedina interessante, se non ancora importante.

Ecco il nostro “fotoracconto”, uno slideshow (in apertura di articolo) con alcuni scatti della partita Bologna-Milan 0-3 ad opera di Damiano Fiorentini.

