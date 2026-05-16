Il futuro resta in stand-by: summit Italiano-Bologna rinviato

Il Bologna continua a guardare avanti, ma senza ancora sciogliere i nodi che riguardano il futuro. Il summit tra Vincenzo Italiano e la dirigenza rossoblù, atteso ormai da settimane, non è ancora andato in scena e tutto lascia pensare che il confronto definitivo verrà rinviato ancora di qualche giorno. Prima c’è un’altra partita da giocare, un’altra sfida da affrontare in un finale di stagione che resta delicato sotto molti aspetti: classifica, prospettive europee e programmazione.

La trasferta di Bergamo è l’ennesimo bivio di queste ultime settimane. Il Bologna arriva alla gara contro l’Atalanta con l’obiettivo concreto di difendere almeno l’ottava posizione, un traguardo che il club considera tutt’altro che secondario. Non solo per prestigio sportivo, ma anche per motivazioni economiche e organizzative. Chiudere ottavi significherebbe infatti garantirsi maggiori introiti televisivi e soprattutto evitare il primo turno di Coppa Italia nella prossima stagione, elemento che permetterebbe una preparazione estiva più lineare e concentrata esclusivamente sul campionato.

Il confronto rinviato: prima il campo

La sensazione, a Casteldebole, è che tutte le discussioni sul futuro siano state volutamente congelate fino al termine del campionato. Joey Saputo rientrerà in città soltanto nelle prossime ore dopo alcuni impegni personali e professionali, mentre Claudio Fenucci è stato assorbito dagli incontri di Lega in una settimana particolarmente intensa anche per la gestione dei calendari. Nel frattempo Giovanni Sartori e Marco Di Vaio continuano il loro lavoro di osservazione e pianificazione sul mercato, con trasferte già programmate per seguire partite e profili interessanti in vista dell’estate. Italiano, invece, resta concentrato esclusivamente sul campo. La conferenza stampa della vigilia e la partenza per Bergamo assorbiranno le ultime energie prima di una gara che potrebbe ancora dire qualcosa nella corsa europea, anche se le possibilità di raggiungere il settimo posto appaiono ridotte al minimo.

Per sperare nella Conference League servirebbe infatti una combinazione quasi perfetta di risultati, oltre a un’impresa contro un’Atalanta che resta una delle squadre più solide del campionato. Ma il Bologna vuole comunque chiudere con dignità e provare a invertire una tendenza negativa che negli ultimi mesi ha rallentato la corsa rossoblù.

Un finale che pesa sulle valutazioni

Le ultime settimane hanno inevitabilmente inciso sulle riflessioni interne. Il rendimento casalingo in Serie A è calato sensibilmente e il Bologna ha raccolto pochi punti nelle ultime giornate, alimentando qualche dubbio e qualche inevitabile riflessione sulla tenuta complessiva della squadra nel lungo periodo. Nessuno, però, mette realmente in discussione il lavoro di Italiano. Il tecnico ha ancora un anno di contratto e il club continua a considerarlo centrale nel progetto. Allo stesso tempo, però, sarà necessario capire se esista piena convergenza sugli obiettivi futuri. Lo stesso allenatore, nelle scorse settimane, aveva sottolineato come per mantenere alto il livello raggiunto servano investimenti e maggiore qualità nella rosa, soprattutto in una stagione che potrebbe non prevedere gli introiti delle coppe europee.

Un aspetto non secondario, considerando che il Bologna negli ultimi due anni ha alzato notevolmente l’asticella delle proprie ambizioni. Prima la qualificazione in Champions League, poi il percorso europeo e una crescita ormai consolidata anche a livello d’immagine. Adesso, però, arriva la fase più difficile: confermarsi.

Italiano tra Bologna e le sirene del mercato

Intorno all’allenatore continuano intanto a muoversi diverse voci. Il nome di Italiano resta accostato a piazze importanti come Milano e Roma, soprattutto in un’estate che potrebbe cambiare molti equilibri sulle panchine di Serie A. Il Milan osserva con attenzione l’evoluzione della situazione, mentre nella capitale la posizione di Maurizio Sarri continua a generare riflessioni e possibili scenari alternativi. Anche l’Atalanta, avversaria del Bologna nel prossimo turno, potrebbe presto entrare in una fase di rinnovamento dirigenziale e tecnico. A Casteldebole, però, nessuno vuole farsi trascinare dalle speculazioni. La linea scelta dalla società è piuttosto chiara: prima si chiude la stagione, poi si parlerà di programmi, strategie e prospettive. Il summit decisivo dovrebbe andare in scena nella settimana che porterà all’ultima gara contro l’Inter, probabilmente in concomitanza con la tradizionale cena di fine stagione.

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