IL GRILLO PENSANTE – Un’iniezione di entusiasmo per ripartire

Il nuovo capitolo rossoblu del romanzo 2026/27 racconterà della delicatissima trasferta di Lecce e di un ritrovato entusiasmo (lo auspichiamo). Le prime cinque si sono rivelate più turbolente di quanto sperato anche se, ad onor del vero, il mercato estivo non aveva fornito grandi motivi per immaginare un trend troppo diverso.

La clamorosa dipartita di Tedesco è stato un coup de théâtre parecchio distante dal consolidato “stile Bologna”. Una mossa che ha creato discontinuità col recente passato, l’emblema simbolico della fine di un triennio di pancia piena e petto in fuori. Ma l’entusiasmo era ai minimi. Quindi all-in su Palladino, con un contratto addirittura triennale che dovrebbe quindi contemplare un bel po’ di rassicurazioni e garanzie. Quantomeno auspicabili, c’è più che mai bisogno di certezze su una via attualmente lastricata di tanti dubbi.

La mancata sostituzione di Freuler e la ricerca di soluzioni

Una certezza era indubbiamente Remo Freuler, evaporata però sotto il sole torrido di agosto lasciando il centrocampo rossoblu orfano del suo timoniere. La soluzione è stata ricercata unicamente tra le mura domestiche. El Azzouzi alla prima giornata non ha convinto, i giovani Libra e Amondarain sono ancora in fase di svezzamento. Pobega ha un’interpretazione più muscolare e meno cerebrale del ruolo.

L’unico che potrebbe forse pilotare la mediana è Nikola Moro che ha iniziato in ritardo la stagione a causa dell’originale mondiale americano a cui ha preso parte. Si vedrà, di certo nella parte nevralgica del campo si è visto un buon filtro ma poche idee fino ad oggi. Nel frattempo ci si aggrappa al cilindro di Palladino, nella speranza che dall’interno faccia capolino qualche inatteso coniglio.

Chi sarà l’uomo della provvidenza?

Un calendario in salita che non agevola il momento complicato

La trasferta in Salento arriva in un momento più delicato della pelle di un neonato. Il Bologna naviga a 2 punti con alle spalle soltanto il Venezia (0). Dopo il Lecce, che al momento svetta tronfio dei suoi 6 punti, il calendario si trasformerà in una salita accidentata che tenterà di spingere ancora più a valle la truppa rossoblu. Inter, Cagliari e Milan proveranno la febbre all’impatto del nuovo tecnico sulla squadra.

La piazza è inquieta, soprattutto dopo le dichiarazioni di Fenucci che hanno sostanzialmente ridimensionato le ambizioni bolognesi. L’obiettivo europeo si è trasformato in un piazzamento tra le prime dieci in classifica, sarebbe quindi provvidenziale una forte iniezione di entusiasmo. Sbancare il Via del Mare aiuterebbe non poco.

I capitoli Sartori e Stadio, non creano entusiasmo ma sono sicuramente buone notizie

Nella speranza che il campo restituisca quanto prima giudizi benevoli, qualche buona notizia in realtà è emersa di recente.

Innanzitutto Giovanni Sartori, l’ancora a cui tutti si aggrappano quanto il cielo si incupisce, ha sbandierato amore eterno ai colori rossoblù, ricreando un soffio di entusiasmo. Una dichiarazione esplicita che contrasta con la consueta natura riservata del Cobra, ma poco importa. Incatenandosi ai cancelli di Casteldebole ha certamente migliorato gli umori volubili della piazza.

L’altra lieta novella riguarda invece lo stadio: dopo infinite sofferenze e corteggiamenti, sembra sia finalmente giunto il momento di quagliare. Il nuovo impianto futuristico sorgerà in Fiera, avrà una capienza di 35.000 posti e sarà pronto entro la fine del 2031. La speranza è che diventi il teatro di grandi imprese, un luogo sacro in cui gli avversari siano costretti a cedere al timore reverenziale dei colori rosso e blu. Sognare (almeno quello) non costa nulla, come il creare entusiasmo.

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