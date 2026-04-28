Calciomercato Bologna, valzer delle panchine: non solo Italiano in bilico

Sarà una tarda primavera molto calda riguardo il tema panchine, che comincerà probabilmente come suo solito il valzer, il primo del calciomercato. Un ballo che potrebbe coinvolgere come più volte raccontato anche il Bologna e Vincenzo Italiano. Ma non sono l’unico club e l’unico tecnico.

Infatti, nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche Maurizio Sarri potrebbe lascia la Lazio e cambiare club. Insomma, sono diversi i cambi di panchina che potrebbero venire fuori dalla fine di questa stagione. Il valzer potrebbe dunque cambiare la fisionomia delle panchine del campionato di Serie A della prossima stagione.

Maurizio #Sarri è un nome in evidenza in una ristrettissima lista del #Napoli se dovesse finire il rapporto con #Conte (il “se” va tenuto). #Maresca non è obiettivo fin qui concreto, mentre il #ManchesterCity lo considera e sarebbe un possibile erede di Guardiola in caso di… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 28, 2026

Sarri “rivale” di Italiano

Come sappiamo, Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna, deve chiarire il proprio futuro con il Bologna. Il mister rossoblù è un potenziale candidato per diverse panchine. Quella del Milan qualora dovesse lasciare Allegri, ma anche e soprattutto quella del Napoli se ai piedi del Vesuvio dovesse andar via Antonio Conte.

Tuttavia, Alfredo Pedullà sempre molto vicino alle vicende nel tecnico toscano riferisce che il Sarri è uno dei nomi valutati dal Napoli per il futuro. Con lui una lista ristretta dove, certamente, c’è anche Italiano. Situazione comunque tutta da chiarire innanzitutto perché l’addio di Conte è possibile, probabile, ma assolutamente non certo. E poi perché sia Sarri che Italiano hanno un contratto con le rispettive società.

I futuri del Bologna e di Italiano

Il Bologna, intanto, guarda alle ultime settimane di stagione in attesa di capire le intenzioni di Italiano. I rossoblù non potranno aspettare in eterno e a fari spenti valutano gli eventuali sostituti. Motivo per cui la società si trincera dietro l’anno di contratto rimanente per il suo allenatore, e lavora in silenzio per una potenziale alternativa che al momento porta i nomi solamente di Grosso e De Rossi.

Nel frattempo, anche il tecnico valuta le carte a sua disposizione. Fino a qualche giorno fa sembrava che per il siciliano le possibilità fossero di più. In realtà, al Milan Allegri sembra saldo nonostante gli scossoni nei risultati e qualche voce contraria. E alla Roma il posto potenzialmente vacante è stato ribadito che sarà ancora di Gian Piero Gasperini. Se Italiano vorrà prendersi cura di un progetto più ambizioso, inevitabilmente pensare proprio al Napoli.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook