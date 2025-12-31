Il Rossoblù più iconico del 2025

31 dicembre. Con il pareggio col Sassuolo si chiude l’anno solare 2025 per il Bologna. Un anno, l’undicesimo della gestione Saputo, più che mai particolare, e sicuramente indimenticabile. Particolare, se così si può definire, perché i Rossoblù si sono scrollati di dosso l’etichetta di “sorpresa”, aprendo gli occhi a tutta Italia sul valore del progetto che da anni viene portato avanti a Casteldebole. Ma, soprattutto, indimenticabile.

Esatto, l’aggettivo che forse descrive al meglio il 2025 Rossoblù è senza ombra di dubbio “indimenticabile”. Già, perché se il Bologna di Italiano è riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta di “sorpresa” tanto lo si deve ad un evento in particolare. Una partita ormai già iconica e che difficilmente qualche tifoso potrà mai dimenticare. Una finale di Coppa Italia già indelebilmente stampata nella memoria collettiva Rossoblù e che, senza dubbio, rappresenta il momento più alto di questo anno solare appena trascorso.

Bologna: ecco i protagonisti iconici di questo 2025

Un anno che, come abbiamo già ampiamente detto, è stato iconico per i colori Rossoblù. Vittorie, un trofeo, ed una fama che si è accresciuta sempre di più. Nel mezzo, tantissimi attori fondamentali, chi nelle vesti di protagonista e chi di sceneggiatore, a rendere questo 2025 indimenticabile. Noi della redazione di 1000Cuori Rossoblù abbiamo provato ad individuarne i cinque principali, ma ora sta a voi scegliere il più iconico.

Dan Ndoye

Impossibile non iniziare da lui. Se si parla di “momenti iconici”, infatti, non si può tralasciare la sua prestazione contro il Milan in finale di Coppa Italia. Gol da capogiro, curva che esplode e lui che corre sotto i suoi tifosi con la classica esultanza “da leone”. Un momento indimenticabile e che, tra foto e video, oggi è diventato a modo suo anche un’opera d’arte.

Vincenzo Italiano

Come in tutte le grandi pellicole, dietro il film c’è sempre un grande regista. Ed anche Bologna in questo 2025 ne ha avuto uno di un certo spessore. Primo successo in Champions League, posizione europea confermata, un trofeo portato a casa ed un gioco che ha fatto conoscere i Rossoblù anche fuori dall’Italia. Ma soprattutto, l’audacia e la forza di far cambiare opinione a tutti sul suo conto, una dote non da tutti.

Joey Saputo

Vittorie, sconfitte, con la pioggia torrenziale o con il classico caldo afoso. Lì, al centro della tribuna del Dall’Ara, lui ci sarà sempre. Il 2025 Rossoblù è stato anche l’anno di Joey Saputo, anche se lui, come sempre, preferirà lasciare i grandi palcoscenici ai suoi ragazzi. Il primo bilancio in attivo della sua gestione, un trasferimento ormai definitivo in Emilia e, ciliegina sulla torta, il primo, si spera di tanti, trofeo da presidente Rossoblù. Insomma, tra i tanti lavoratori del quartier generale di Casteldebole, l’anno appena passato è stato certamente iconico anche per lui.

Giovanni Sartori

Una nomination che sarebbe più corretto condividere con Marco Di Vaio e Claudio Fenucci, i suoi colleghi quotidiani. Per il resto, però, per il responsabile dell’area tecnica Rossoblù parlano, eccome, i fatti. D’altro canto, quando per il secondo anno di fila riesci a generare plusvalenze più che redditizie e allo stesso tempo mantenere alto il livello della squadra, qualche merito puoi concedertelo. Di più, l’eroe della notte di Roma, tra le altre cose, è stato proprio una delle prime mosse del “Cobra” Giovanni Sartori.

Riccardo Orsolini

Toc Toc. Guardate un po’ chi c’è in fondo alla lista? Ormai la sua esultanza, da protesta polemica mai realmente ufficializzata, è diventata marchio di fabbrica dell’Orso Rossoblù. Tra doppiette, ritorno in Nazionale e gol in rovesciata all’ultimo secondo il 2025 a livello personale è stato sicuramente uno dei migliori anni per Riccardo, che oltre che in campo sembra essere cresciuto anche come uomo. Il rapporto con Italiano, infatti, sembra averlo arricchito, ed ora Orso è diventato anche trascinatore emotivo del gruppo. Ma sarà abbastanza per renderlo il più iconico dei Rossoblù?

Ora la parola sta a voi, cari lettori. Chi è stato il Rossoblù più iconico di questo 2o25? Fatecelo sapere qui sotto lasciandoci un commento e, se vi fa piacere, anche una vostra personale nomination.

