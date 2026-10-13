Bologna, notizie sugli infortunati: le ultime su Mbangula, Odgaard e Theate

Il Bologna ritrova progressivamente alcuni dei suoi uomini in vista del prossimo impegno di campionato. La preparazione verso la sfida contro i campioni d’Italia, in programma sabato alle 18, da dei segnali incoraggianti sul fronte degli infortunati, anche se resta da monitorare le situazioni di Theate e Orsolini.

Bologna, situazione infortunati: Mbangula e Odgaard tornano a disposizione

Mbangula, secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, ha superato il problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo contro il Lecce ed è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Novità positive anche per Jens Odgaard, atteso nuovamente in gruppo dopo aver smaltito la lesione al bicipite femorale sinistro rimediata durante la sosta per le nazionali.

Theate punta al recupero per la sfida di sabato

Per il Bologna, sempre sul fronte infortunati, i tempi di recupero di Theate sembrano più lunghi. Il difensore belga sta ancora recuperando dalla contusione subita nella rifinitura precedente alla trasferta salentina e, sempre secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, proseguirà con un programma di lavoro differenziato almeno fino a domani o giovedì.

L’obiettivo è renderlo disponibile per sabato, ma un eventuale impiego dal primo minuto è da valutare: con pochi allenamenti nelle gambe, sarà Palladino a capire se ci saranno le condizioni per schierarlo dall’inizio.

Difesa Bologna, le possibili scelte di Palladino

Nel frattempo, lo staff tecnico studia le possibili soluzioni per il reparto arretrato. Il tecnico rossoblù potrebbe affidarsi ancora a uno tra Heggem ed Helland, con Casale e Darmian a completare il terzetto difensivo. In particolare, l’ex Inter potrebbe essere utilizzato in una posizione che gli consenta di accompagnare con maggior frequenza lo sviluppo della manovra.

Le indicazioni più significative arriveranno dalle prossime sedute, quando sarà possibile valutare meglio le condizioni dei singoli e le intenzioni tattiche in vista del big match.

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