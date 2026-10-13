Orsolini, il Bologna attende il verdetto: oggi gli esami e i tempi di recupero

Il Bologna attende risposte sulle condizioni di Riccardo Orsolini, costretto a lasciare all’ultimo la sfida contro il Lecce per un problema alla coscia destra. Gli accertamenti medici in programma oggi saranno determinanti per stabilire la natura dell’infortunio e definire i tempi di recupero.

Secondo quanto riportato da Dario Cervellati sul Corriere dello Sport, la preoccupazione riguarderebbe soprattutto la possibilità di uno stop di circa tre settimane, il ché priverebbe Raffaele Palladino di una pedina fondamentale proprio quando il capitano rossoblù sembrava aver ritrovato la strada giusta.

Orsolini e il gol ritrovato

A Lecce, infatti, l’esterno ha ritrovato il gol con una spettacolare conclusione acrobatica, interrompendo un digiuno realizzativo che aveva accompagnato la prima parte del campionato, già condizionata da un problema fisico. La gioia per la rete, però, ha poi lasciato spazio alla preoccupazione: il dolore alla coscia non gli ha permesso di proseguire la partita, costringendo il Bologna a concludere gli ultimi minuti in inferiorità numerica.

Bologna, tre partite a rischio per Orsolini

L’eventuale conferma di una lesione muscolare potrebbe avere conseguenze sul percorso dei rossoblù. Con una prognosi di circa tre settimane, Orsolini rischierebbe infatti di saltare le prossime tre gare di Serie A contro Inter, Cagliari e Milan. Sarebbe un’assenza pesante per Palladino, a fronte di tre partite anch’esse fondamentali.

Il precedente e la preoccupazione di un nuovo stop

A rendere più delicata l’attesa è quanto accaduto circa un mese e mezzo fa, quando Orsolini si era fermato per un infortunio ai flessori della coscia sinistra durante la sfida contro l’Atalanta. Gli esami avevano evidenziato una lesione con una prognosi di tre settimane, ma l’esterno era riuscito ad anticipare il rientro, tornando in campo per uno spezzone contro il Torino, al debutto di Palladino sulla panchina rossoblù.

Ora il rischio è di dover affrontare un nuovo percorso di recupero, questa volta per un problema alla coscia destra. Prima di stabilire tempi e conseguenze, però, sarà necessario attendere il responso degli esami: il Bologna spera che il quadro clinico sia meno preoccupante del previsto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook