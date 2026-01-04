L’appuntamento con la rivincita è servito: questa sera alle 20:45 andrà in scena il secondo atto stagionale tra Bologna e Inter, una di fronte all’altra lo scorso 19 dicembre per la semifinale di Supercoppa Italiana, oggi ancora nemiche in occasione della prima gara del 2026. La location sarà tutt’altro che favorevole al Bologna, ma la storia recente parla di come la squadra di Italiano sia la vera bestia nera dell’Inter.

Bologna, buona la prima… o forse no

Un incontro che il Bologna giocherà sulla scia di risultati positivi contro l’Inter, ma che, in qualità di prima gara dell’anno, porterà con sé un difficilissimo tabù da sfatare. Dall’ultima promozione in Serie A, infatti, il Bologna ha vinto soltanto una volta la prima dell’anno nuovo. Era il 6 gennaio del 2016: i rossoblù si riaffacciavano alla massima serie dopo la pesante retrocessione e iniziavano l’anno con il piede giusto, indovinate dove? Proprio a San Siro, ma contro il Milan. A otto minuti dalla fine, Giaccherini rompeva il silenzio del Meazza segnando il gol del definitivo 1-0 davanti a Donnarumma.

Inter-Bologna, talismano San Siro

Da quel lontano 6 gennaio di dieci anni fa, il Bologna non ha mai più iniziato l’anno nuovo con il piede giusto. Un lungo digiuno da interrompere con forza questa sera, per non ripetere lo stesso amaro epilogo di un anno fa. Il Dall’Ara ospitava la Roma: dopo la prima rete di Saelemaekers, furono Dallinga e Ferguson a ribaltare il risultato. Ma quando tutto sembrava seguire la strada dei tre punti, ecco che il tocco di mano di Lucumi regalava il tiro dal dischetto a Dobvyk. 2-2, palla al centro. Una beffa all’ultimo minuto che anticipò proprio la trasferta di Milano contro l’Inter: sarebbe dovuta essere quella la prima dell’anno, ma anche contro l’Inter terminò con lo stesso risultato.

Nella speranza che San Siro porti fortuna ancora una volta, l’appuntamento con le risposte è alle 20:45.

(Fonte: Davide Centonze, Più Stadio)

