Italia, Bologna e i suoi “figli”: quel debutto di Orsolini da 8 in pagella

Tra poco l’Italia scenderà in campo in terra turca contro i padroni di casa della Turchia, per la seconda giornata di Nations League. Un Italia che, nelle convocazioni di questa tornata, ha come rappresentanti del Bologna Massimo Pessina, finora però mai convocato, e Nicolò Cambiaghi, il quale ha debuttato dal primo minuto contro il Belgio, ed è stato uno dei “migliori”. C’era un tempo, però, dove il Rossoblù in Azzurro era rappresentato da Riccardo Orsolini: il 7 felsineo è in un ristretto “club” degli ultimi trent’anni, dove solo in tre hanno preso 8 in pagella al proprio debutto.

Italia, Bologna e Orsolini: il debutto di Riccardo da 8 in pagella

Quando si parla d’Italia si cerca sempre un po’ di Bologna. Ora che c’è, non può nemmeno non esserci un po’ di orgoglio, seppur il momento per la Nazionale non sia dei migliori. C’era un tempo, qualche anno fa, dove il Rossoblù era rappresentato però da chi, ancora oggi, sogna di vestire quella maglia: Riccardo Orsolini. E a lui è legato un curioso aneddoto che lo porta, almeno nella storia recente, alla ribalta.

La fonte di questo dato è Giuseppe Pastore, noto giornalista di Cronache di Spogliatoio e, da quest’anno, di DAZN, il quale, in una delle live sul canale YouTube di “Cronache“, ha riportato questo aneddoto legato a Orsolini. L’allora e attuale giocatore del Bologna è uno dei tre giocatori che negli ultimi trent’anni di Nazionale hanno debuttato prendendosi un 8 in pagella dalla Gazzetta dello Sport. La partita in questione? Italia-Armenia 9-1, del 18 novembre 2019. “Orso” è subentrato ad inizio secondo tempo a Barella, e in quella partita si procurò un rigore, andò in gol e infilò anche un assist. Il club, ristretto, è completato da Manuel Locatelli, che ha debuttato sempre con Mancini in panchina, e Daniele De Rossi, nel lontano 2004.

Un dolce ricordo, che sia di buon auspicio

Uno degli attuali capitani del Bologna fa parte, un po’ a modo suo, della storia recente della Nazionale, possiamo dire. Chi ha già debuttato, come detto, anche lui da subentrato, è proprio Nicolò Cambiaghi, e la ricorrenza cadrà sabato, quando l’esterno sarà ancora in Azzurro e in una partita, quella contro Israele del 3 ottobre 2025, che ha visto in campo anche proprio Orsolini.

Un dolce ricordo per Orsolini, la prima ricorrenza per Cambiaghi, tra quale giorno. Il secondo, soprattutto, spera di poter incidere in queste partite: contro il Belgio, come detto poco sopra, si è meritato la palma di “migliore” insieme a Donnarumma, seppur gli Azzurri siano usciti sconfitti dal campo. Chissà che, come fu per Orsolini al tempo, anche per lui non possa arrivare la prima gioia, magari proprio da subentrato.

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