Italiano ambizioso contro la sua bestia nera

Lazio e Bologna hanno smaltito le fatiche di giovedì e sono pronte a battagliare nel primo posticipo di giornata. La partita sarà fondamentale per tutte e due le società, con i biancocelesti che vogliono quantomeno avvicinarsi alle zone di classifica che gli competono, o almeno che gli competevano prima del blocco al calciomercato, mentre i rossoblu sperano di poter cancellare la sbavatura di lunedì sera, ripartendo sul solco del successo contro il Parma. Ma la sfida odierna è più complessa e servirà ancora più attenzione.

Un taboo chiamato Lazio

Non solo per il valore oggettivo della squadra a disposizione di Maurizio Sarri, ma anche per il record negli ultimi anni in quel di Roma, questa trasferta è storicamente complessa. Fuori casa, infatti, Italiano non ha mai battuto la Lazio, ottenendo soltanto un pareggio con la Fiorentina. L’anno scorso, la sconfitta per 3-0 è arrivata anche a causa dell’espulsione di Pobega, ma nel girone di ritorno è arrivata la partita perfetta. Quel 5-0 sarà ancora nella mente di una Lazio pungolata nell’orgoglio, ma, al rientro da avversario di Immobile, la speranza è che il bomber possa aiutare il suo mister a cancellare la serie negativa per vedere le stelle.

Fonte: Corriere di Bologna, Alessandro Mossini

