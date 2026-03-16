Italiano, il Bologna ed il valico romano

Una settimana di fuoco: questo era il titolo estrapolato dalla conferenza stampa di Vincenzo Italiano, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. L’allenatore aveva evidenziato la difficoltà del doppio incontro con la Roma, ma aveva messo in guardia dalle insidie che attendevano i rossoblù in campionato. Italiano ci credeva, e ci crede ancor più dopo la vittoria in trasferta nel derby contro il Sassuolo.

Al ‘Mapei Stadium’ è arrivato il terzo successo consecutivo in trasferta in Serie A (Torino e Pisa le altre), che se sommate alle ultime due trasferte europee (Maccabi e Brann), allungano il bottino a cinque vittorie di fila. Non era mai accaduto che il Bologna con Vincenzo Italiano in panchina facesse questo filotto.

Italiano e il Bologna attendono al varco la Roma

L’Olimpico si prepara a vestire l’abito delle migliori occasioni. La carica dei tifosi giallorossi aumenterà la pressione negli uomini di Gasperini. Sarà tutto esaurito anche il settore ospiti dedicato ai supporters rossoblù; Italiano e i calciatori sono consapevoli dell’importanza che riveste la gara, nell’economia della stagione sportiva.

Dal 19 febbraio il Bologna ha subito gol in sole due partite, considerando le sette giocate. Una di queste è l’andata di giovedì scorso contro la Roma: sinonimo di una difesa quasi definitivamente registrata, dopo i continui blackout del periodo invernale. A Roma cambierà lo spartito della formazione: comprensibilmente otto undicesimi, rispetto alla gara giocata ieri a Reggio Emilia, lasceranno il posto ai protagonisti dell’Europa League.

La sfida europea capitalizzerà occhi, sguardi e sentimenti; ma il campionato non va tralasciato. Lo ha fatto capire a più riprese Vincenzo Italiano, che crede fermamente nella rimonta ai danni del settimo posto, che potrebbe voler significare qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Con una squadra (quasi) definitivamente ritrovata, uno spirito battagliero di primo livello e la voglia di conquistare la vittoria nello stadio che, meno di un anno, fa ha regalato la gioia più grande ai bolognesi, da 51 anni a questa parte.

Fonte: Bruno Bartolozzi, Stadio

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