Le scelte di mister Italiano: chi in campo domani a Verona?

Oggi a mezzogiorno è in programma la rifinitura per la squadra di Italiano. Alcune scelte, per la partita di domani a Verona, saranno grosso modo obbligate, su altre persiste il dubbio della vigilia. In porta è arruolabile Skorupski: il portiere polacco potrebbe sedersi in panchina, lasciando le chiavi dell’area di rigore al compagno di reparto Ravaglia, visto e considerato il rendimento del 26enne italiano. In difesa, complice l’infortunio di Lucumì, scontata la titolarità di Heggem: accanto al vichingo più chances per Vitik rispetto a Casale. A destra tornerà Holm dopo l’influenza e conseguente indisponibilità di Como; a sinistra ballotaggio tra Miranda e Lykogiannis, con il primo favorito sul secondo.

A centrocampo sono due i posti disponibili per cinque giocatori: la coppia favorita è Moro-Ferguson. Potrebbe rivedersi Odgaard sulla trequarti, mentre le scelte saranno obbligate sugli esterni d’attacco: con Bernardeschi ancora fuori per infortunio e Cambiaghi squalificato per due giornate, è logico presumere che la coppia titolare potrebbe essere Rowe-Orsolini (attenzione all’inserimento negli 11 titolari di Dominguez). Davanti Dallinga è pronto a partire dall’inizio con Immobile papabile subentrante.

Italiano e la carta Dominguez

Mesi fa ci chiedevamo se la fiamma ardesse ancora per Benjamin Dominguez. Va precisato, non è che abbia avuto molte occasioni per dimostrarlo. Domani, al netto delle probabili formazioni, potrebbe rivelarsi un’occasione utile per il giocatore e per il Bologna. Le sirene di mercato che gravitano attorno al giovane esterno argentino vanno contestualizzate: qualora la società e l’allenatore puntassero su di lui, ‘Benja’, non si muoverebbe dalle Due Torri. In questa stagione sono 8 le presenze con un assist all’attivo e zero gol (2 presenze in coppa). Troppo poco per chi ha già dimostrato di poter diventare una carta vincente al netto dell’avversario. Dominguez domani si gioca un pezzo di futuro: nel suo destino il Bologna o la giostra del calciomercato?

