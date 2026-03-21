Italiano fa undici su undici, ma ora c’è l’esame Emery

Sembra ancora un sogno eppure è la realtà. Il Bologna, in una partita folle contro la Roma, ha strappato in quarti di Europa League e ora se la vedrà con l’Aston Villa di Unai Emery.

Oltre che per il Bologna, il grandissimo traguardo è per Vincenzo Italiano che migliora una statistica che lo accompagna da qualche anno: in tutta la sua carriera, il tecnico rossoblù, non ha mai perso in coppa in uno scontro diretto con la formula dell’andata e ritorno. Con l’eliminazione dei giallorossi salgono ad 11 le vittorie europee del percorso sportivo di Italiano.

Italiano, dalla Conference all’Europa League

Come sappiamo, in molti hanno criticato il tecnico per le finali perse, come se arrivare all’ultimo step non sia stata alle volte una vera impresa.

Nel suo primo anno di Conference League alla guida della Fiorentina, Italiano eliminò gli olandesi del Twente allo spareggio preliminare, poi i portoghesi del Braga ai playoff. Successivamente è stato il turno di Sivassport (Turchia), Lech Poznan (Polonia) e Basilea (Svizzera) prima di cedere al West Ham nella finale secca.

La stagione successiva la Viola, sempre guidata da Italiano, sconfisse Rapid Vienna allo spareggio preliminare estivo, poi Maccabi Halfa (Israele), Viktoria Plzen (Repubblica Ceca) e Bruges (Belgio) dagli ottavi di finale, prima della caduta in gara secca contro l’Olympiacos.

Dopo l’esperienza in Champions League con il Bologna in cui non è arrivato alla Knockout Phase, il tassametro è ripartito con l’Europa League, con Brann e Roma ora eliminate. Ben 11 squadre su 11 fatte uscire dalla competizione.

Ora la prova più difficile: Emery ha sollevato quattro volte il trofeo

Italiano è arrivato a questo traguardo non senza prendersi qualche rischio. Ad esempio nel secondo tempo di Roma-Bologna la sua scelta di sostituire Castro e Rowe – assoluti dominatori fino a quel momento- non è stata capita. O meglio, non è stata compresa fino al secondo tempo supplementare, quando Dallinga e Cambiaghi hanno firmato il gol decisivo.

Ora però il percorso va in salita: Italiano dovrà affrontare un altro “mostro” d’Europa: Unai Emery. Il tecnico dell’Aston Villa ha infatti vinto quattro trofei di Europa League, tre al Siviglia e uno al Villa Real. Contro i villans il Bologna ha perso due volte, la prima in Champions (1-0) e la seconda proprio in Europa League (2-0), ma nella fase a campionato. Stavolta sarà andata e ritorno e Italiano avrà l’occasione di migliorare ancora la sua statistica personale.

Fonte: Alessandro Mossini – Corriere di Bologna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook