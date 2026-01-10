Italiano vs Fabregas – Un duello che parla bolognese

Nuova sfida, nuovo scontro diretto: il Bologna di Vincenzo Italiano è chiamato a difendere le ambizioni europee dall’attacco al potere del Como di Cesc Fabregas, sempre più lanciato verso la testa della classifica. I due allenatori si sono già scontrati nel girone di andata e ad avere la meglio è stato il Bologna, ma quali sono i precedenti? Scopriamolo assieme.

Italiano vs Fabregas: dominio rossoblù

Vincenzo Italiano e Cesc Fabregas schiereranno le loro squadre oggi pomeriggio alle 15:00 l’una contro l’altra per la quarta volta nella loro carriera. La prima risale al 14 settembre 2024, quando il Bologna ha rimontato la partita al Sinigaglia dallo 2-0 al 2-2: i gol di Iling-Junior e Santi Castro sarebbero anche bastati per vincere, se non fosse stato per l’autogol di Casale dopo solo 5 minuti dall’inizio della partita. Nella gara di ritorno, il Bologna si impone definitivamente e chiude la gara sul 2-0 grazie alle reti di De Silvestri (suo primo gol stagionale) e Giovanni Fabbian. Il terzo e ultimo scontro risale alla seconda giornata del 2025, quando i rossoblù vincono per 1-0 grazie alla prima rete stagionale di Riccardo Orsolini. La partita si era chiusa tra i malumori di Fabregas: «Non si può giocare a calcio. Non ho mai visto una gara del Bologna, da quando il mister è qua, che sia bella da vedere» aveva commentato il tecnico al termine della gara.

Le parole di Cesc Fabregas in vista di Como-Bologna

A distanza di qualche mese, l’allenatore del Como si è espresso in maniera decisamente diversa. Alla vigilia della partita ha commentato: «Il Bologna è una squadra di altissimo livello, guidata da un allenatore che trasmette grande energia. Li apprezzo molto, così come il loro allenatore, Italiano. Al di là del risultato finale, che può essere vittoria o sconfitta, dal suo calcio moderno c’è sempre molto da imparare».

Italiano e Fabregas hanno affrontato rispettivamente Como e Bologna solo nelle tre occasioni sopra indicate. Un duello tra allenatori, ma anche tra squadre: il Bologna di Italiano contro il Como di Fabregas, ancora una volta in campo. Qualcuno è alla ricerca disperata dei tre punti, bottino assente dal lontano 22 novembre. Qualcun altro, invece, va cercando la quarta vittoria consecutiva per non perdere aderenza con la testa della classifica, anzi, per entrarci e cavalcarla come non ha mai fatto. Da anno della rivelazione ad anno della consacrazione il passo è breve, ma non così semplice: riuscirà Fabregas a ottenere la prima vittoria in carriera contro il Bologna?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook