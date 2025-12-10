Seguici su

Bologna FC

Italiano festeggia il compleanno e la partenza record in rossoblù

48 gli anni, 25 i punti da record del Bologna in Campionato: doppio motivo per festeggiare per Vincenzo Italiano. Ma con un occhio sempre alle prossime partite.

Pubblicato

49 minuti fa

il

Vincenzo Italiano portato in trionfo dai giocatori del Bologna (© Bologna FC 1909)

«Invecchio imparando sempre molte cose» diceva Solone. Imparare per migliorarsi, aggiungiamo noi. Vincenzo Italiano oggi compie 48 anni e durante la sua carriera da allenatore ha imparato ciò che era necessario per ottenere risultati sempre migliori. Tanto da arrivare a un totale di punti da record col Bologna in questa stagione. Ma non ha intenzione di fermarsi qui.

Vincenzo Italiano (© Bologna FC 1909)

 

La carriera dalla Serie D alla Fiorentina

Dopo le prime esperienze da vice allenatore all’Unione Venezia, Italiano passa alla Vigontina, alle giovanili poi in prima squadra, che al tempo (2016-17) milita in serie D. La svolta però arriva l’anno successivo con l’Arzignano: Vincenzo conquista e vince i playoff. I ripescaggi non premiano la squadra veneta, ma l’ottimo percorso fatto vale ad Italiano l’ingaggio al Trapani in C. Di nuovo playoff e questa volta arriva anche la promozione.

Passato un altro anno, cambia di nuovo squadra passando allo Spezia e si trova a rivivere la stessa situazione. Con un Italiano che ormai ha imparato a fare questo genere di cose, lo Spezia in B raggiunge i playoff e riesce a raggiungere il massimo campionato. Vincenzo si trova così ad allenare per la prima volta in Serie A nella stagione 2020-21. Nuova sfida, nuova occasione per imparare e migliorare.

Raggiunto l’obiettivo salvezza con gli spezzini, Italiano è pronto per un club di più alto livello. Rimarrà alla Fiorentina per tre stagioni. Con lui la Viola chiuderà una volta settima e due ottava in Campionato, oltre a raggiungere per due anni consecutivi la finale di Conference League.

Il salto di qualità con il Bologna

A Bologna Vincenzo Italiano arriva nel giugno del 2024: 46 anni e un bagaglio di lezioni imparate da mettere al servizio dei Rossoblù. Così affronta la nuova sfida della Champions League. E si migliora ancora vincendo il primo trofeo: la Coppa Italia dello scorso maggio.

Vincenzo Italiano con la Coppa Italia (©Bologna FC 1909)

Col passare degli anni, per Italiano non cresce solo l’età, ma anche la media punti delle sue squadre. Da 1,03 dello Spezia, all’1,63 della prima Fiorentina e del Bologna della scorsa stagione. La crescita continua, i numeri migliorano: da inizio campionato ad agosto fino a oggi i Rossoblù hanno conquistato 25 punti. Per Italiano un record. 

Festeggiamenti? Sì, ma pensando alle prossime partite

Per festeggiare i 48 anni di Vincenzo Italiano, oggi tutti a Casteldebole per l’allenamento in vista dell’impegno europeo contro il Celta Vigo. L’avversario è ostico (ha appena battuto il Real Madrid in Liga) ma il Bologna vuole assicurarsi i playoff. Con una vittoria salirebbe a 11 punti quasi blindando la qualificazione e puntando un occhio sui primi otto posti che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi.

Il Bologna, come il suo allenatore, impara per migliorarsi continuamente. La crescita si vede nelle prestazioni e nei risultati raggiunti. Questa è la strada da seguire, sulle orme di Italiano, in vista delle altre sfide future: la Juventus in Campionato e poi la Supercoppa italiana. Un trofeo da affiancare alla Coppa Italia sarebbe il perfetto regalo di compleanno per il mister.

Fonte: Davide Centonze, Stadio 

