Italiano festeggia il compleanno e la partenza record in rossoblù

«Invecchio imparando sempre molte cose» diceva Solone. Imparare per migliorarsi, aggiungiamo noi. Vincenzo Italiano oggi compie 48 anni e durante la sua carriera da allenatore ha imparato ciò che era necessario per ottenere risultati sempre migliori. Tanto da arrivare a un totale di punti da record col Bologna in questa stagione. Ma non ha intenzione di fermarsi qui.

La carriera dalla Serie D alla Fiorentina

Dopo le prime esperienze da vice allenatore all’Unione Venezia, Italiano passa alla Vigontina, alle giovanili poi in prima squadra, che al tempo (2016-17) milita in serie D. La svolta però arriva l’anno successivo con l’Arzignano: Vincenzo conquista e vince i playoff. I ripescaggi non premiano la squadra veneta, ma l’ottimo percorso fatto vale ad Italiano l’ingaggio al Trapani in C. Di nuovo playoff e questa volta arriva anche la promozione.

Passato un altro anno, cambia di nuovo squadra passando allo Spezia e si trova a rivivere la stessa situazione. Con un Italiano che ormai ha imparato a fare questo genere di cose, lo Spezia in B raggiunge i playoff e riesce a raggiungere il massimo campionato. Vincenzo si trova così ad allenare per la prima volta in Serie A nella stagione 2020-21. Nuova sfida, nuova occasione per imparare e migliorare.

Raggiunto l’obiettivo salvezza con gli spezzini, Italiano è pronto per un club di più alto livello. Rimarrà alla Fiorentina per tre stagioni. Con lui la Viola chiuderà una volta settima e due ottava in Campionato, oltre a raggiungere per due anni consecutivi la finale di Conference League.

Il salto di qualità con il Bologna

A Bologna Vincenzo Italiano arriva nel giugno del 2024: 46 anni e un bagaglio di lezioni imparate da mettere al servizio dei Rossoblù. Così affronta la nuova sfida della Champions League. E si migliora ancora vincendo il primo trofeo: la Coppa Italia dello scorso maggio.

Col passare degli anni, per Italiano non cresce solo l’età, ma anche la media punti delle sue squadre. Da 1,03 dello Spezia, all’1,63 della prima Fiorentina e del Bologna della scorsa stagione. La crescita continua, i numeri migliorano: da inizio campionato ad agosto fino a oggi i Rossoblù hanno conquistato 25 punti. Per Italiano un record.

Festeggiamenti? Sì, ma pensando alle prossime partite

Per festeggiare i 48 anni di Vincenzo Italiano, oggi tutti a Casteldebole per l’allenamento in vista dell’impegno europeo contro il Celta Vigo. L’avversario è ostico (ha appena battuto il Real Madrid in Liga) ma il Bologna vuole assicurarsi i playoff. Con una vittoria salirebbe a 11 punti quasi blindando la qualificazione e puntando un occhio sui primi otto posti che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi.

Il Bologna, come il suo allenatore, impara per migliorarsi continuamente. La crescita si vede nelle prestazioni e nei risultati raggiunti. Questa è la strada da seguire, sulle orme di Italiano, in vista delle altre sfide future: la Juventus in Campionato e poi la Supercoppa italiana. Un trofeo da affiancare alla Coppa Italia sarebbe il perfetto regalo di compleanno per il mister.

Fonte: Davide Centonze, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook