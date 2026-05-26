Italiano: il futuro è incerto, ma Allegri può piombare a Napoli

Questa è la settimana del fatidico incontro: ne abbiamo parlato e scritto tanto nelle ultime settimane, perché tanto del futuro del Bologna passa da qui. La scelta della società è presa da tempo. Vincenzo Italiano è il prescelto della società: il club vuole che l’allenatore prosegua il percorso sotto le Due Torri e che prolunghi il suo contratto.

Contestualmente, Italiano si è preso delle settimane di riflessione, aiutato in questo dagli ottimi risultati della volata finale. Le prestazioni e i successi ottenuti a Napoli e a Bergamo hanno diradato, in parte, le ombre che si erano abbattute su Casteldebole. Fluttuanti e sfumate, ma pur sempre ombre restano.

Seguendo il ragionamento di Claudio Beneforti su Stadio è il Napoli di Aurelio de Laurentiis l’ago della bilancia. Il patron partenopeo, protagonista di una surreale quanto cordiale conferenza stampa con il suo ex allenatore Antonio Conte, ha rilanciato delle parole che non possono far dormire sonni tranquilli al Bologna.

Italiano: è Napoli l’unica altra possibilità?

Il colloquio tra Italiano ed il Bologna dovrebbe tenersi domani o al più tardi nella giornata di giovedì. Ci sono voci che darebbero per oggi il confronto tra le due parti. Sta di fatto che entro la fine della settimana avremo chiarezza sul futuro di club e allenatore.

Chi si muove a passi svelti è il Napoli. Il crollo della struttura dirigenziale del Milan, – nella giornata di ieri il comunicato del club che ha esautorato tre dirigenti e l’allenatore Massimiliano Allegri dopo la fragorosa debacle stagionale – , ha un nesso con le intenzioni di De Laurentiis. Il presidente azzurro è sempre stato interessato a Vincenzo Italiano e lo considera un predestinato. D’altra parte, Allegri libero sul mercato, nonostante il fallimento rossonero, potrebbe ridimensionare le volontà del Napoli.

L’eventuale scelta di Italiano in favore del club azzurro sarebbe una conseguenza del suo lavoro. A Bologna, ma non solo, l’allenatore rossoblù ha dimostrato di avere le stigmate dei più grandi, e questo comporta anche l’obiettivo di sedersi su panchine che possano farti lottare per vincere trofei. Il Bologna non deve convincere Italiano, ma deve garantire stabilità e coerenza con gli obiettivi prefissati. L’allenatore vuole competere per un posto in Europa, la piazza pure.

In caso di separazione anticipata le gerarchie sono cambiate e probabilmente continueranno a farlo nelle prossime settimane. In questo momento è Daniele De Rossi il favorito del club rossoblù. L’attuale allenatore del Genoa ha sorpassato nella short list gli altri allenatori presenti, guadagnando il favore dello stato maggiore felsineo.

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