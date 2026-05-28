Italiano-Napoli, il Bologna accelera per Di Francesco: Palladino piano B

Il futuro delle panchine di Serie A continua a muovere intrecci e strategie di mercato. In casa Bologna, dopo il possibile addio di Vincenzo Italiano, la dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili per aprire un nuovo ciclo tecnico. In cima alla lista resta Eusebio Di Francesco, mentre sullo sfondo rimane viva anche la candidatura di Raffaele Palladino.

Il club emiliano sembra orientato verso un allenatore capace di dare continuità al lavoro svolto nelle ultime stagioni, mantenendo un’identità offensiva e moderna. Per questo motivo, il profilo di Di Francesco viene considerato ideale dalla società felsinea.

Bologna, Di Francesco è il primo obiettivo

I contatti tra il Bologna e Eusebio Di Francesco si sarebbero intensificati nelle ultime ore. L’ex tecnico di Roma, Sassuolo e Frosinone piace per la sua esperienza e per la capacità di valorizzare giovani talenti, aspetto fondamentale nel progetto rossoblù.

La dirigenza emiliana starebbe valutando un contratto pluriennale, convinta che l’allenatore possa garantire stabilità tecnica e continuità tattica. La stagione disputata con il Frosinone, nonostante la retrocessione, ha infatti rilanciato la reputazione di Di Francesco, apprezzato per il gioco propositivo e per il coraggio mostrato contro squadre di alto livello.

Il Bologna, inoltre, vuole programmare con rapidità la prossima stagione, soprattutto in vista degli impegni europei. Da qui la necessità di chiudere al più presto la questione allenatore.

Palladino resta sullo sfondo

Nonostante il forte interesse per Di Francesco, il nome di Raffaele Palladino non è ancora uscito definitivamente dai radar del club. L’ex tecnico di Monza, Fiorentina e Atalanta rappresenta una soluzione giovane e innovativa, capace di portare entusiasmo e nuove idee.

Palladino piace per la sua mentalità offensiva e per il lavoro svolto nelle ultime stagioni, ma al momento la candidatura dell’allenatore campano sembra leggermente indietro rispetto a quella di Di Francesco. Molto dipenderà dalle prossime ore e dagli sviluppi dei colloqui con la dirigenza rossoblù.

Spunta l’ipotesi De Rossi

Sul fronte ligure, invece, prende quota il nome di Daniele De Rossi. L’ex giocatore della Roma è considerato un profilo interessante per aprire una nuova fase tecnica e costruire una squadra con maggiore personalità.

Il club rossoblù starebbe monitorando attentamente la situazione dell’ex centrocampista giallorosso, reduce da un’ottima annata in Serie A col Genoa. La sua figura piace per carisma, leadership e capacità di lavorare sul gruppo.

Al momento non risultano trattative avanzate, ma il nome di De Rossi continua a essere presente nelle valutazioni della società felsinea.

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