Bologna FC
Italiano post Bologna-Cremonese (1-3): «Giornata storta»
Le parole amareggiate di mister Vincenzo Italiano al termine di Bologna-Cremonese 1-3, gara che ha chiuso la 13° giornata di Serie A
Primo pero e proprio scivolone stagionale per il Bologna. La Cremonese s’impone per 1-3 lasciando i rossoblù al palo. Questo il post-partita di mister Vincenzo Italiano.
Le parole di Italiano
«Il primo pensiero che ho è: se si vuole rimanere in alto ci vuole una continuità importantissima. Ogni tre giorni serve performare al 100%. Non eravamo partiti male poi abbiamo regalato due gol che erano evitabilissimi. Nella ripresa ci abbiamo provato, quasi trenta tiri in porta ma è stata una giornata storta. Ci è mancata attenzione, la superficialità ci è costata cara ma il calcio è questo. Come archiviamo le vittorie, archiviamo anche questa. Giovedì dobbiamo rifarci cercando di difendere la Coppa Italia che abbiamo conquistato a maggio».
Su Ferguson:
«Ferguson dopo la sfida con il Brann ha avuto un problema al ginocchio, lo riavremo giovedì al massimo della condizione, lo abbiamo tutelato».
Sui cambi:
«Cambiaghi è entrato benissimo. Casale non ho voluto caricarlo di ulteriori responsabilità. A Udine ha fatto una grande gara, meritava una maglia da titolare, non volevo appesantire una prestazione non all’altezza».
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook