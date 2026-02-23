Italiano post Bologna-Udinese (1-0): «Siamo sulla strada giusta»

Il Bologna torna a vincere nel suo Dall’Ara e coglie 3 punti d’oro davanti ai propri tifosi. La rete di Bernardeschi su rigore fa esplodere lo stadio, e a differenza di altri recenti epiloghi il Bfc regge l’onda d’urto finale di un mai domo Udinese, sconfitto 1-0. Brividi nel recupero, ma la porta difesa da Skorupski resta inviolata e i rossoblù di Vincenzo Italiano possono ascoltare, finalmente, le note di Poetica.

Il post partita di mister Italiano

Ecco il commento di mister Vincenzo Italiano a fine gara. «Mi auguro che si possa tornare a essere un po’ più aggressivi e qualitativi. Le cose che volevamo aggiustare sono le situazioni di ripartenza e i corridoi degli attaccanti, queste situazioni ora ci stanno ripagando. Nelle ultime gare siamo stati bravi ad avere solidità, coprendo la profondità e diventando un po’ più attendisti. A volte anche l’atteggiamento può portare dei risultati, ora siamo sulla strada giusta. I ragazzi stanno rispondendo bene vincendo 3 partite importanti e ci metto dentro anche la partita con la Lazio, dove l’atteggiamento era stato giusto».

«Quando perdi siamo i primi a star male e a soffrire, siamo i primi che quando le cose non vanno bene cerchiamo di aggiustarle. Ho uno staff che non dorme la notte per trovare le soluzioni, è arrivato un abbraccio davanti al nostro stadio dove siamo riusciti a vincere di nuovo dopo tanti mesi. Sono felice per Bernardeschi, decisivo, non era facile entrare e segnare un pallone così importante. Queste 3 vittorie spero ci abbiano messo alle spalle un momento non facile. Testa a giovedì».

«Mi è dispiaciuto per Zaniolo, pensavo non fosse stato colpito ma aveva il naso sanguinante. Lui è un giocatore di grande qualità, ha forza e fisicità. Non deve stare a sentire niente e nessuno, sembra un ragazzo ristabilito e sono sicuro avrà possibilità anche in nazionale. Castro? La sua risposta sul gruppo è la normalità, prima la squadra poi le soddisfazioni individuali. La gioia collettiva è più straripante di quella individuale. Tutto quello che fa perla squadra è importantissimo. Heggem ha un fastidio all’anca, lo abbiamo tenuto a riposo per giovedì, Cambiaghi mi è parso a posto».

«Mancano 12 partite, punti ce ne sono a disposizione, vediamo quello che accadrà. Siamo in corsa anche in Europa, mi auguro che il momento negativo sia alle spalle e spero che potremo continuare a viaggiare. Giovedì avremo un piccolo vantaggio, mi auguro di poter festeggiare un passaggio del turno perché sarebbe bellissimo».

