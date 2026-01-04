Italiano post Inter-Bologna (3-1): «E’ mancato il collettivo»

Serata storta per i rossoblù che a San Siro cade 3-1 sotto i colpi di un Inter dal dente avvelenato e adesso capolista. L’analisi di Mister Vincenzo Italiano al termine della sfida.

Le parole di Italiano

«Siamo stati troppo poco sotto tutti i punti di vista e l’Inter ne ha approfittato. 23 giorni fa dopo Vigo ho sentito grande fiducia in tutto quello che facevamo e non possiamo averlo smarrito. Una prova non alla nostra altezza».

Su cosa è andato storto:

«Ogni è il collettivo che ha fatto una prova negativa. La loro qualità ci ha sovrastato, non abbiamo vinto un contrasto e non siamo arrivati su nessuna seconda palla. Deve tornare qualche uomo che dovrà darci una mano. E’ la prima gara in cui non ci siamo stati dall’inizio alla fine. Ora testa bassa per tornare la squadra che eravamo a inizio dicembre».

Cosa bisogna migliorare?

«Prima di oggi eravamo una delle migliori difese. Serve più attenzione e meno superficialità, dobbiamo percepire meglio il pericolo. Tutti siamo chiamati a dare qualcosa di più, anche singolarmente, allenatore compreso».

