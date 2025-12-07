Italiano rivoluziona l’undici di Coppa andato in scena contro il Parma

Tutti pronti, tutti sul pezzo: Vincenzo Italiano cambia ancora tanto e questa volta i reduci dalla gara di giovedì potrebbero essere solamente tre ed anche per forze di causa maggiore. La sfida contro la Lazio è passaggio cruciale per il Bologna che vuole stare sul primo vagone del treno della Serie A e allora in campo ci sarà bisogno di forze fresche e lucide.

I confermati a protezione di Ravaglia

In realtà lo stesso figlio di Bologna sarà uno dei tre confermati rispetto alla gara di Coppa Italia per via dell’infortunio che tiene ancora fuori Skorupski. Gli altri due saranno Heggem e Lucumì, chiamati ad un extra sforzo per via dello stop subito da Vitik e l’influenza che ha dato tregua a casale solo prima della rifinitura di ieri.

Poi via ai cambiamenti sulle fasce, non più Holm e Lykogiannis ma ci sarà spazio per Zortea e Miranda. I dubbi principali in realtà sembrano essere proprio a destra dove l’ex Atalanta potrebbe essere uno dei pochi ad avere una possibilità di giocare ancora dal primo minuto.

Rivoluzione dalla mediana in poi

Ferguson ha bisogno di riposo non essendo ancora al meglio della condizione fisica e andrà preservato anche in ottica Europa. Italiano dovrebbe ricomporre così una coppia in cerca di riscatto dopo la sfida con la Cremonese: Pobega – Moro. Davanti a loro il ritorno dal primo minuto di Jens Odgaard sulla trequarti, pronto ancora una volta a cercare il “fuoricampo”.

Sulle ali si parlerà nuovamente italiano con il ritorno dal primo minuto di Nicolò Cambiaghi e Riccardo Orsolini, i due azzurri saranno chiamati ad una sfida di alto livello per bruciare a suon di accelerate e dribbling le corsie biancocelesti. In avanti finalmente tanta abbondanza, con Ciro che ritrova la sua Lazio ma difficilmente dal primo minuto. Il candidato ad una maglia da titolare è Santi Castro, autore del 2-1 contro il Parma pronto a fare anche il lavoro sporco contro l’impostazione di Sarri. Dallinga sarà terza opzione visto il suo ruolo importante in Europa e l’assenza di Immobile in lista Uefa.

Fonte: Stefano Brunetti – Corriere dello Sport, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook