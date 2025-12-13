Italiano vs Spalletti – Vita dura per i rossoblù

Per la prima volta, Luciano Spalletti si misurerà con il Bologna di Vincenzo Italiano. Di precedenti tra i due ce ne sono, così come tra Spalletti e il club rossoblù, ma, come già detto, il tutto è più della somma delle sue parti. Una sfida inedita, preceduta da una storia di incontri che sorride al tecnico bianconero.

Bologna-Juventus: i precedenti sorridono a Spalletti

Come detto, Luciano Spalletti ha già sfidato Vincenzo Italiano in diverse occasioni, ma tutte alle stesse condizioni: le formazioni a scendere in campo erano Napoli e Fiorentina. In tutto sono 5 i precedenti e il bilancio è più che equilibrato: 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Palla al centro. Spalletti ha anche una lunghissima storia di precedenti con il Bologna: sono 31 le volte in cui il tecnico ha sfidato i colori rossoblù. Il parziale è nettamente a suo favore e l’ultima vittoria del Bologna risale a parecchio tempo fa: sono 13 le vittorie di Spalletti, a fronte delle 8 rossoblù e intervallate da ben 10 pareggi. Il tecnico risulta particolarmente efficace contro il Bologna: Spalletti non perde dal 3 febbraio 2019.

Italiano, una strada in salita

E il bilancio di Italiano contro la Juventus? Vita dura per Vincenzo. Su un totale di 12 incontri, Vincenzo ha vinto solo una partita: era il 21 maggio del 2021 quando la Fiorentina vinceva sui bianconeri per 2-0. A completare il quadro, un solo pareggio e ben 8 sconfitte.

Domenica alle 20:45 andrà in scena un duello inedito, ma costruito su fondamenta già note. da un lato Luciano Spalletti, abituato a incrociare il Bologna con successo e un trend complessivamente positivo. Dall’altra Vincenzo Italiano, chiamato a invertire una rotta infelice contro i bianconeri.

