Italiano: vincere a Vigo il miglior regalo per il compleanno

Quarantotto, le candeline che verranno spente oggi a Casteldebole. Il perché, ovviamente, è legato a mister Vincenzo Italiano, che oggi festeggerà il suo compleanno facendo ciò che gli piace di più: allenare. Già, perché nonostante il giorno di festa, domani il suo Bologna sarà di scena in Europa League a Vigo contro il Celta, e tra le mattinate di oggi e domani il mister dovrà scegliere l’undici titolare.

Un’occasione che sembra ormai essere diventata tradizione al “Galli”. Anche lo scorso anno, infatti, il compleanno del mister è caduto alla vigilia di un match europeo. In quel caso, infatti, i Rossoblù stavano preparando la trasferta di Champions League in terra lusitana, dove con una formazione molto rimaneggiata Italiano portò a casa un solido 0-0.

Celta Vigo-Bologna: una vittoria per far contento mister Italiano

E se allenare è la cosa che piace di più al mister, giornate come quella di oggi ne chiariscono il motivo. La viglia delle partite, infatti, coincide spesso con rifiniture ed ultime prove di formazione, quando, tra schemi sulle inattive e simulazioni tattiche, Vincenzo Italiano si diverte ad immaginare gli undici per il giorno successivo. Uno dei passatempi preferiti del tecnico Rossoblù, che anche domani, per la 72esima volta da quando siede sulla panchina Rossoblù, proporrà una formazione diversa dalla partita precedente.

Cosa cambierà da quella di Lazio-Bologna? Innanzitutto Casale, fermatosi nel primo tempo della sfida di domenica, ed indisponibile fino agli inizi di gennaio. Davanti a Ravaglia, quindi, coppia di centrali obbligata con Heggem e Lucumì. Ai lati pronti Holm e Lykogiannis, con Ferguson in regia ed uno tra Moro e Pobega al suo fianco. Davanti, infine, libero spazio all’interpretazione, con un Bernardeschi in gran spolvero che spera in una maglia da titolare ai danni di uno tra Cambiaghi ed Orsolini.

