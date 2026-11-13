Bologna, quando torna Enem? Il rientro previsto si allontana

La sosta per le nazionali sarà un’occasione per recuperare energie per gran parte del gruppo di Raffaele Palladino, ma non per tutti. A Casteldebole, infatti, ci sarà chi continuerà a lavorare anche durante i giorni di pausa concessi dall’allenatore. Enem, Miranda e De Silvestri resteranno al centro sportivo per portare avanti i rispettivi programmi di recupero, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e tornare a disposizione il prima possibile.

Tra i tre, la situazione che richiede maggiore attenzione è quella di Enem. L’attaccante, infatti, non ha ancora superato il problema al tendine d’Achille che lo tiene lontano dal campo dalla trasferta di Cagliari. Enem, l’Udinese nel mirino, il Bologna dice cautela La volontà di Enem sarebbe quella di sfruttare la pausa per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato, quando il Bologna affronterà l’Udinese. Un traguardo che, però, negli ultimi giorni sembra essersi allontanato. Mercoledì, come riportato da Dario Cervellati sul Corriere dello Sport, il giocatore si è sottoposto a un nuovo controllo ecografico all’Isokinetic, necessario per monitorare l’infiammazione al tendine e valutare l’effettiva risposta alle terapie. Gli esiti degli accertamenti suggeriscono di non forzare i tempi. Il rientro per la gara contro i friulani è un obiettivo a cui l’attaccante vorrebbe arrivare, ma il quadro sembra oggi meno favorevole rispetto alle aspettative iniziali. Infortuni di questo genere richiedono particolare attenzione e lo staff sanitario rossoblù preferisce procedere senza correre rischi. Venezia può diventare la nuova data Se la sfida con l’Udinese dovesse arrivare troppo presto, il calendario offre un’altra possibile occasione: la successiva trasferta sul campo del Venezia. La possibilità di rivedere Enem almeno tra i convocati per quella partita sembra al momento più realistica, anche se saranno le risposte del fisico a orientare le decisioni definitive. Nel frattempo il lavoro a Casteldebole proseguirà con un programma individuale, seguito quotidianamente dallo staff medico. Lunedì è invece fissata la ripresa degli allenamenti per il resto della squadra, quando Palladino ritroverà progressivamente anche i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Tra i primi rientri attesi ci sono quelli di Cambiaghi e Theate.